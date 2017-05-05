Сергей Андронов признан лучшим игроком сборной России в матче со Швецией

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В третьей двадцатиминутке Андронов сделал счёт 1:1, что позволило перевести игру в овертайм. Победитель определился в серии буллитов, им стала сборная России. Общий счёт встречи — 2:1.

Россияне набрали два очка. В группе А, которая проводит матчи в Кёльне, нашей команде также предстоят матчи со сборными США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.