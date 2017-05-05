Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Белоруссии на чемпионате мира

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
17:15 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29659863/
5 мая 2017, 19:45 | ТАСС

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Белоруссии на чемпионате мира

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Белоруссии со счетом 3:2 в матче чемпионата мира, который стартовал в пятницу в Париже и Кельне. Встреча группы B прошла в Париже.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В составе сборной Финляндии шайбы забросили Себастьян Ахо (3-я минута), Оскар Осала (6) и Вели-Матти Савинайнен (50). У команды Белоруссии отличились Егор Шарангович (39) и Евгений Ковыршин (45).

В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.

Следующий матч финны проведут 7 мая против команды Франции, сборная Белоруссии днем ранее сыграет с чехами.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
5 Мая, 17:15 Зрители 5078 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Финляндия 3:2
(2:0, 0:1, 1:1)
Беларусь
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Дэйв Льюис
Вратари
Йоонас Корписало Кевин Лаланд 58:12
1-й период
02:43 Себастьян Ахо (В. Филппула)
05:09 Оскар Осала
Илья Шинкевич 16:55
18:14
2-й период
Егор Шарангович (М. Стефанович) 38:08
3-й период
Евгений Ковыршин (Р. Граборенко, А. Костицын) 44:32
Дмитрий Коробов 47:34
49:15 Вели-Матти Савинайнен (М. Рантанен, С. Ахо)
54:21 Атте Охтамаа
57:35 Оскар Осала
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Даниэль Пихачек (Германия)
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
5 мая

Мутко: победа над шведами придаст уверенности сборной России по хоккею

Путин: Россия готова к открытому сотрудничеству для создания новой системы антидопинга

Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19-21 мая
Викторина
1. В Кубок чемпионата мира по хоккею помещается 7 бутылок шампанского.