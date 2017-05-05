Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Белоруссии на чемпионате мира
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Белоруссии со счетом 3:2 в матче чемпионата мира, который стартовал в пятницу в Париже и Кельне. Встреча группы B прошла в Париже.
В составе сборной Финляндии шайбы забросили Себастьян Ахо (3-я минута), Оскар Осала (6) и
В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.
Следующий матч финны проведут 7 мая против команды Франции, сборная Белоруссии днем ранее сыграет с чехами.
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|5 Мая, 17:15
|Зрители 5078
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Лаури Марьямяки
|Дэйв Льюис
Вратари
|Йоонас Корписало
|Кевин Лаланд 58:12
|1-й период
|02:43
|Себастьян Ахо (В. Филппула)
|05:09
|Оскар Осала
|Илья Шинкевич
|16:55
|18:14
|2-й период
|Егор Шарангович (М. Стефанович)
|38:08
|3-й период
|Евгений Ковыршин (Р. Граборенко, А. Костицын)
|44:32
|Дмитрий Коробов
|47:34
|49:15
|Вели-Матти Савинайнен (М. Рантанен, С. Ахо)
|54:21
|Атте Охтамаа
|57:35
|Оскар Осала
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол