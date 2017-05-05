Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Белоруссии на чемпионате мира

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе сборной Финляндии шайбы забросили Себастьян Ахо (3-я минута), Оскар Осала (6) и Вели-Матти Савинайнен (50). У команды Белоруссии отличились Егор Шарангович (39) и Евгений Ковыршин (45).

В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.

Следующий матч финны проведут 7 мая против команды Франции, сборная Белоруссии днем ранее сыграет с чехами.