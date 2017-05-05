Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в серии буллитов в своем первом матче на чемпионате мира, который стартовал в пятницу в Кельне и Париже. Основное время игры и овертайм завершились со счетом 1:1.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча группы А прошла в Кельне на «Ланксесс-Арене». В составе россиян шайбу забросил Сергей Андронов (44-я минута). У шведов отличился Элиас Линдхольм (15). Победный буллит на счету Артемия Панарина.
Эта встреча стала первой в истории чемпионатов мира, овертайм которой прошел в формате «три на три».
Лучшим в составе сборной России признан Андронов, у шведов — голкипер Виктор Фаст.
История встреч
Сборные России и Швеции провели 21-й матч в рамках чемпионатов мира. На счету россиян 13 побед при 7 поражениях, еще одна встреча завершилась вничью.
В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.
Следующий матч россияне проведут 7 мая против команды Италии, начало в 13:15 мск. Шведы днем ранее сыграют со сборной Германии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|5 Мая, 17:15
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
|А. Панарин
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол