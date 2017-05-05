Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы А прошла в Кельне на «Ланксесс-Арене». В составе россиян шайбу забросил Сергей Андронов (44-я минута). У шведов отличился Элиас Линдхольм (15). Победный буллит на счету Артемия Панарина.

Эта встреча стала первой в истории чемпионатов мира, овертайм которой прошел в формате «три на три».

Лучшим в составе сборной России признан Андронов, у шведов — голкипер Виктор Фаст.

История встреч

Сборные России и Швеции провели 21-й матч в рамках чемпионатов мира. На счету россиян 13 побед при 7 поражениях, еще одна встреча завершилась вничью.

В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

Следующий матч россияне проведут 7 мая против команды Италии, начало в 13:15 мск. Шведы днем ранее сыграют со сборной Германии.