Белорусские хоккеисты проиграли финнам на старте чемпионата мира

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Стартовый поединок мирового первенства начался для белорусской команды крайне неудачно. В течение первых пяти минут в воротах Кевина Лаланда побывало две шайбы, и главный тренер белорусов Дэйв Льюис был вынужден взять тайм-аут. Передышка благотворно сказалась на состоянии белорусских хоккеистов, и они стали действовать гораздо спокойнее. Постепенно игра выровнялась, и белорусы ни в чем не уступали вице-чемпионам мира. Первый успех пришел к ним в концовке второго периода, когда грубой ошибкой финского голкипера Юнаса Корписало воспользовался Егор Шарангович, сокративший разрыв до минимума. Продолжение последовало в начале заключительной трети матча — Евгений Ковыршин удачно подставил клюшку после броска Романа Граборенко и счет стал равным — 2:2. После этого белорусы могли еще не раз отличиться, но шайба в ворота не шла. Зато финны использовали свой шанс на 50-й минуте игры, использовав численное большинство — 3:2.

Свой следующий матч в предварительной группе В сборная Беларуси проведет 6 мая против команды Чехии, которая сегодня встретится с канадцами.