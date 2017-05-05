Сборная России обыграла Швецию в матче чемпионата мира

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Счет в матче был открыт только к концу первого периода, шайбу в ворота российской команды забросил Элиас Линдхольм. Авторами результативных передач стали Виктор Раск и Виктор Хедман.

Во втором периоде болельщики заброшенных шайб не увидели.

На четвертой минуте третьего периода сборная России сравняла счет. Шайбу с передач Александра Барабанова и Ивана Проворова забросил нападающий Сергей Андронов. До конца периода ни одна из команд не сумела изменить счет в свою пользу, и матч перешел в овертайм.

В овертайме шайб заброшено не было, и победитель в этом поединке определился лишь в серии послематчевых буллитов, где сильнее оказалась сборная России.

Следующим соперником российской сборной будет команда Италии. Матч пройдет 7 мая и начнется в 13:15 мск. Сборная Швеции 6 мая сыграет с Германией.