Сборная России обыграла Швецию в матче чемпионата мира
В стартовом поединке на чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла команду Швеции, 2:1 Б.
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Счет в матче был открыт только к концу первого периода, шайбу в ворота российской команды забросил Элиас Линдхольм. Авторами результативных передач стали Виктор Раск и Виктор Хедман.
Во втором периоде болельщики заброшенных шайб не увидели.
На четвертой минуте третьего периода сборная России сравняла счет. Шайбу с передач Александра Барабанова и Ивана Проворова забросил нападающий Сергей Андронов. До конца периода ни одна из команд не сумела изменить счет в свою пользу, и матч перешел в овертайм.
В овертайме шайб заброшено не было, и победитель в этом поединке определился лишь в серии послематчевых буллитов, где сильнее оказалась сборная России.
Следующим соперником российской сборной будет команда Италии. Матч пройдет 7 мая и начнется в 13:15 мск. Сборная Швеции 6 мая сыграет с Германией.
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