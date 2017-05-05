Сергей Андронов стал автором первого гола сборной России на ЧМ-2017

НОВИ-САД /Сербия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по хоккею хорошо сыграла в матче группового этапа чемпионата мира с командой Швеции, победа добавит ей уверенности. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал по телефону вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.