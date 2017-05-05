Сборная России проигрывает Швеции после первого периода

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Шведские хоккеисты активно начали встречу и провели несколько опасных атак на ворота Андрея Василевского, но сборная России быстро перехватила инициативу. Несмотря на то, что российские хоккеисты владели преимуществом, счет в матче открыла сборная Швеции. Автором шайбы стал нападающий Элиас Лидхольм.

За три минуты до конца периода Россия получила численное преимущество, но не смогла его реализовать.

Таким образом, после первого периода счет 1:0 в пользу команды Швеции.