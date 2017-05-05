Нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо стал автором первого гола на ЧМ-2017

Это случилось в стартовом поединке в группе В между сборными Финляндии и Беларуси.

Ахо с передачи нападающего Валттери Фильппулы открыл счёт на исходе третьей минуты игры.

Мировое первенство стартовало в Париже и Кёльне и продлится до 21 мая. В группе А стартовый матч проводят сборные России и Швеции.