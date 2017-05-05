Дэйв Льюис: У нас есть хороший план на игру со сборной Финляндии. Если мы будем строго придерживаться системы, все сработает
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от стартового матча ЧМ-2017, в котором команде предстоит сразиться с финнами.
«Вчерашняя тренировка была направлена скорее на то, чтобы дать возможность ребятам почувствовать арену, лед,
Встреча пройдет в Париже и начнется в 17.15 по минскому времени.
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