Дэйв Льюис: У нас есть хороший план на игру со сборной Финляндии. Если мы будем строго придерживаться системы, все сработает

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
17:15 1-й период Финляндия 2
Беларусь 0
тв
Группа A
17:15 1-й период Швеция 0
Россия 0
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29657911/
5 мая 2017, 16:38 | «Прессбол»

Дэйв Льюис: У нас есть хороший план на игру со сборной Финляндии. Если мы будем строго придерживаться системы, все сработает

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от стартового матча ЧМ-2017, в котором команде предстоит сразиться с финнами.

«Вчерашняя тренировка была направлена скорее на то, чтобы дать возможность ребятам почувствовать арену, лед, просто-напросто освоиться в новых для них условиях. Поскольку сегодня у нас ранняя игра, на раскатку отправились всего четверо ребят — Виталий Трус, которому в матче с финнами отведена роль бэкапа, Михаил Карнаухов, Данила Карабань и Павел Воробей — эти трое не примут участие в первой игре. Вчера лед не порадовал. Возможно, это связано с большим количеством команд, тренировавшихся до нас. В Париже лил дождь, этим тоже в какой-то степени может объяснить повышенную влажность на арене. Что же касается нашего соперника — сборной Финляндии — это очень структурированная команда, каждая пятерка играет по единой системе, отрабатывая во всех зонах площадки. Они стараются ловить оппонента на обрезках и бежать в контратаку — это одна из их сильнейших сторон. Что мы можем сделать в противовес? У нас есть хороший план на игру, и теперь только от нас зависит результат. Если мы будем строго придерживаться системы, все сработает. Опять же, все пятеро ребят на смене должны четко выполнять свою работу, если выпадает один или два игрока, всё перестает работать. У финнов все пятеро обороняются и все пятеро атакуют. Этот подход должен помочь и нам. Место в рамке займет Кевин, команда рассчитывает на него, и он готов принять эту ответственность», — цитирует рулевого официальный сайт ФХБ.

Встреча пройдет в Париже и начнется в 17.15 по минскому времени.

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