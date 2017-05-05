Сборная России назвала состав на матч со шведами, Кучеров в 3-м звене
Стал известен состав национальной сборной России на первый матч чемпионата мира с командой Швеции.
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Состав действующих бронзовых призёров выглядит так:
Андрей Василевский (Илья Сорокин).
Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников;.
Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин — Вадим Шипачев (А) — Евгений Дадонов;.
Иван Проворов — Андрей Миронов, Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров;.
Артем Зуб, Сергей Мозякин (К) — Владимир Ткачёв — Александр Барабанов.
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