Кевин Лаланд займет место в воротах сборной Беларуси на ЧМ в первом матче с Финляндией
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кевин Лаланд займет место в воротах в первом матче сборной Беларуси на чемпионате мира с Финляндией. Об этом рассказал главный тренер белорусов Дэйв Льюис, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе ФХБ.
«У белорусской команды есть хороший план на игру, и теперь только от нас зависит результат. Если будем строго придерживаться системы — все сработает. Опять же, вся пятерка игроков на площадке должна четко выполнять свою работу, если выпадает один или два хоккеиста — все перестает работать. У финнов пятеро обороняются и столько же атакует. Этот подход должен помочь и нам. Место в воротах в сегодняшнем матче займет Кевин Лаланд. Команда рассчитывает на него, и он готов принять эту ответственность», — заявил Дэйв Льюис.
Наставник белорусов посетовал на качество льда AccorHotels Arena, где сегодня пройдет матч с финнами, но выразил уверенность, что организаторы к стартовому вбрасыванию должны все исправить.
Сборная Беларуси стартует на мировом форуме 5 мая встречей в группе В против Финляндии (17.15). Телеканал «Беларусь 1» проведет прямую трансляцию встречи.
Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая — с Канадой (17.15), 10 мая — со Швейцарией (17.15), 12 мая — с Францией (21.15), 13 мая встретится со Словенией (17.15), а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15). Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне.
Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.
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