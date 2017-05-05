Кевин Лаланд займет место в воротах сборной Беларуси на ЧМ в первом матче с Финляндией

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«У белорусской команды есть хороший план на игру, и теперь только от нас зависит результат. Если будем строго придерживаться системы — все сработает. Опять же, вся пятерка игроков на площадке должна четко выполнять свою работу, если выпадает один или два хоккеиста — все перестает работать. У финнов пятеро обороняются и столько же атакует. Этот подход должен помочь и нам. Место в воротах в сегодняшнем матче займет Кевин Лаланд. Команда рассчитывает на него, и он готов принять эту ответственность», — заявил Дэйв Льюис.

Наставник белорусов посетовал на качество льда AccorHotels Arena, где сегодня пройдет матч с финнами, но выразил уверенность, что организаторы к стартовому вбрасыванию должны все исправить.

Сборная Беларуси стартует на мировом форуме 5 мая встречей в группе В против Финляндии (17.15). Телеканал «Беларусь 1» проведет прямую трансляцию встречи.

Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая — с Канадой (17.15), 10 мая — со Швейцарией (17.15), 12 мая — с Францией (21.15), 13 мая встретится со Словенией (17.15), а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15). Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.