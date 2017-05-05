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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29656903/
5 мая 2017, 15:25 | Советский спорт

ЧМ-2016. Швеция — Россия, Чехия — Канада и другие матчи

Sovsport.ru анонсирует матчи первого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.

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Финляндия — Белоруссия.

В первом же матче команде Белоруссии придется столкнуться с серебряным призером прошлогоднего чемпионата мира. Год назад финны провели отличный чемпионат, заняв первое место по итогам группового этапа и переиграв в полуфинале сборную России. Белорусы же не смогли пробиться в плей-офф, но с другой стороны избежали переходных матчей и сохранили прописку в классе сильнейших. В личном противостоянии с финнами у сборной Белоруссии всего одна победа в 11 встречах.

Швеция — Россия.

Шведы год назад остались без медалей, когда попали на Канаду в четвертьфинале и были уничтожены со счетом 0:6. Со сборной России пересечься не удалось, но личная статистика команд весьма объемна, ведь соперники регулярно играют друг против друга в Евротуре. А минувшей осенью еще и состоялся матч в рамках Кубка Мира, где наша сборная потерпела поражение со счетом 1:2. Наша сборная 56 раз побеждала шведов в основное время против 44 побед «Тре Крунур».

США — Германия.

Полагаю, что четыре победы сборной Германии в 21 матче против США — результат вполне достойный, и мы вправе ожидать сенсации. Тем более, что год назад немцы смогли переиграть противника в групповой стадии со счетом 3:2, когда победную шайбу забросил защитник «Анахайма» Корбиниан Хольцер. Обе команды пробились в плей-офф чемпионата мира, но немцы проиграли сборной России в четвертьфинале, а сборную США остановили в полуфинале канадцы. В матче за бронзу россияне разгромили сборную США со счетом 7:2.

Чехия — Канада.

Несмотря на то, что перевес в личных встречах на стороне сборной Чехии, обыграть канадцев не удается уже достаточно давно. Последний раз это произошло на чемпионате мира в 2010 году. В прошлом году чехи заняли первое место в группе, но остались в итоге без медалей, уступив в четвертьфинале сборной США.
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