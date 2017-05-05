Финляндия — Белоруссия.

В первом же матче команде Белоруссии придется столкнуться с серебряным призером прошлогоднего чемпионата мира. Год назад финны провели отличный чемпионат, заняв первое место по итогам группового этапа и переиграв в полуфинале сборную России. Белорусы же не смогли пробиться в плей-офф, но с другой стороны избежали переходных матчей и сохранили прописку в классе сильнейших. В личном противостоянии с финнами у сборной Белоруссии всего одна победа в 11 встречах.

Швеция — Россия.

Шведы год назад остались без медалей, когда попали на Канаду в четвертьфинале и были уничтожены со счетом 0:6. Со сборной России пересечься не удалось, но личная статистика команд весьма объемна, ведь соперники регулярно играют друг против друга в Евротуре. А минувшей осенью еще и состоялся матч в рамках Кубка Мира, где наша сборная потерпела поражение со счетом 1:2. Наша сборная 56 раз побеждала шведов в основное время против 44 побед «Тре Крунур».

США — Германия.

Полагаю, что четыре победы сборной Германии в 21 матче против США — результат вполне достойный, и мы вправе ожидать сенсации. Тем более, что год назад немцы смогли переиграть противника в групповой стадии со счетом 3:2, когда победную шайбу забросил защитник «Анахайма» Корбиниан Хольцер. Обе команды пробились в плей-офф чемпионата мира, но немцы проиграли сборной России в четвертьфинале, а сборную США остановили в полуфинале канадцы. В матче за бронзу россияне разгромили сборную США со счетом 7:2.

Чехия — Канада.

Несмотря на то, что перевес в личных встречах на стороне сборной Чехии, обыграть канадцев не удается уже достаточно давно. Последний раз это произошло на чемпионате мира в 2010 году. В прошлом году чехи заняли первое место в группе, но остались в итоге без медалей, уступив в четвертьфинале сборной США.