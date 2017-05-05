ЧМ-2016. Швеция — Россия, Чехия — Канада и другие матчи
Sovsport.ru анонсирует матчи первого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.
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Финляндия — Белоруссия.
В первом же матче команде Белоруссии придется столкнуться с серебряным призером прошлогоднего чемпионата мира. Год назад финны провели отличный чемпионат, заняв первое место по итогам группового этапа и переиграв в полуфинале сборную России. Белорусы же не смогли пробиться в
Швеция — Россия.
Шведы год назад остались без медалей, когда попали на Канаду в четвертьфинале и были уничтожены со счетом 0:6. Со сборной России пересечься не удалось, но личная статистика команд весьма объемна, ведь соперники регулярно играют друг против друга в Евротуре. А минувшей осенью еще и состоялся матч в рамках Кубка Мира, где наша сборная потерпела поражение со счетом 1:2. Наша сборная 56 раз побеждала шведов в основное время против 44 побед «Тре Крунур».
США — Германия.
Полагаю, что четыре победы сборной Германии в 21 матче против США — результат вполне достойный, и мы вправе ожидать сенсации. Тем более, что год назад немцы смогли переиграть противника в групповой стадии со счетом 3:2, когда победную шайбу забросил защитник «Анахайма» Корбиниан Хольцер. Обе команды пробились в
Чехия — Канада.
Несмотря на то, что перевес в личных встречах на стороне сборной Чехии, обыграть канадцев не удается уже достаточно давно. Последний раз это произошло на чемпионате мира в 2010 году. В прошлом году чехи заняли первое место в группе, но остались в итоге без медалей, уступив в четвертьфинале сборной США.
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