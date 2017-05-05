Хартли: Мерзликинс сыграет с датчанами и будет основным вратарем сборной Латвии на ЧМ

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Латвии сыграет в одной группе с командой России. Первый матч на турнире латвийцы проведут в субботу против датчан на «Ланксесс Арене» в Кельне.

«Основным вратарем будет Элвис Мерзликинс, он сыграет с датчанами в субботу. Не раздевается (не сыграет) на первую игру форвард Френкс Разгалс», — сказал Хартли журналистам.