Хартли: Мерзликинс сыграет с датчанами и будет основным вратарем сборной Латвии на ЧМ
КЕЛЬН, 5 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Элвис Мерзликинс будет основным вратарем сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира 2017 года и сыграет в первом матче против датчан, заявил главный тренер латвийской команды Боб Хартли.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Латвии сыграет в одной группе с командой России. Первый матч на турнире латвийцы проведут в субботу против датчан на «Ланксесс Арене» в Кельне.
«Основным вратарем будет Элвис Мерзликинс, он сыграет с датчанами в субботу. Не раздевается (не сыграет) на первую игру форвард Френкс Разгалс», — сказал Хартли журналистам.
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