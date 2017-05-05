Встреча пройдёт на «Ланксесс-Арене» в Кёльне 5 мая. Начало — 17.15 мск. На второй матч в Кёльне США — Германия осталось около 20 билетов в продаже. Начало — 21:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России проведёт матчи первого этапа на «Ланксесс-Арене», вмещающей 18,5 тыс. зрителей. Эта арена была построена в 1998 году, и на ней проходили матчи чемпионата мира 2010 года, где россияне под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале чехам.