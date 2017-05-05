Хартли: Оцениваю ситуацию с рижским «Динамо», но приму решение после ЧМ

«Я оцениваю ситуацию с рижским “Динамо” и “Фрибургом”, но решение я приму после чемпионата мира. В данный момент я не и ищу работу. Сегодня у нас была тренировка, завтра игроки проснуться и будут готовы. Мы готовились к этому турниру шесть недель. Каждый соперник здесь силён, но мы готовы. В Кёльне отличные условия, замечательная арена, всё очень гостеприимно. Это будет отличный чемпионат мира. Завтра мы полностью сфокусируемся на нашем сопернике, сборной Дании. Следующий матч у нас со Словакией — тоже сильной командой», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.