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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
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тв
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1/4 финала
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29656038/
5 мая 2017, 14:26 | «Газета.Ру»

Канарейкин: Швеция — фаворит в группе с Россией

Бывший игрок московского «Спартака» и заслуженный тренер России по хоккею Федор Канарейкин рассказал в интервью «Газете.Ru» о том, чего ожидает от матча открытия чемпионата мира — 2017, в котором встретятся Россия и Швеция, кто является фаворитом всего турнира и как внезапный переход в НХЛ повлияет на игру Вадима Шипачева.

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— Что ожидаете от предстоящей встречи сборной России с командой Швеции?

— Ожидаю очень напряженной игры. Это будет стартовый матч, который открывает весь турнир, и этим он особенно важен, поскольку при положительном исходе команда дополнительно получит хорошее настроение. К тому же победа в этой встрече сразу станет заявкой на борьбу за верхние места в группе.

Что касается шведов, то они усилили свой состав 15 игроками из НХЛ, так что это хороший соперник для начала. Жду красивого хоккея.

— А что насчет шведского легионера «Салавата Юлаева» Линуса Умарка, который очень хорошо знаком со многими российскими игроками из КХЛ? Сможет ли он как-то особенно проявить себя в этой встрече?

— Конечно, конечно! Это очень добротный легионер — один из тех, кто высоко держит планку иностранных игроков в КХЛ.

Умарк — индивидуально сильный, неординарный форвард с острыми решениями, поэтому он доставит сегодня достаточно хлопот нашей сборной.

— Последняя встреча России со Швецией состоялась в конце апреля на Чешских играх и закончилась нашим поражением со счетом 3:4 в овертайме. Тот факт, что теперь состав россиян усилил форвард Артемий Панарин из «Чикаго Блэкхоукс» поможет нам усилить свою игру?

— То сочетание, которое тренеры планируют использовать в матче против сборной Швеции (Вадим Шипачев — Евгений Дадонов — Артемий Панарин), уже давно опробовано, сыграно, так что достаточно нескольких тренировок — и все станет на круги своя.

Это звено, а также тройка Егор Наместников — Никита Кучеров — Никита Гусев являются нашими ударными сочетаниями. Также связка Сергей Мозякин — Владимир Ткачев с Сергеем Плотниковым на краю у нас очень мощная. Эти три звена у нас индивидуально сильные и технически оснащенные, они должны и будут проводить в атаке много времени.

— На ваш взгляд, 36-летний капитан сборной России Сергей Мозякин сыграет в предстоящей встрече важную роль на льду или будет больше исполнять роль морального лидера в раздевалке?

— Это абсолютный лидер Континентальной хоккейной лиги, голеадор, который уже многие годы штампует шайбы одна за другой и удерживает первую строчку в списке бомбардиров.

Мозякин — лидер как по профессиональным качествам, так и по человеческим, так что, без сомнений, это капитан, который поведет за собой команду и на льду, и в раздевалке.

— Минувшей ночью стало известно, что один из лидеров нашей сборной Вадим Шипачев подписал контракт с новым клубом НХЛ «Лас-Вегас Голден Найтс». Как думаете, это событие вдохновит форварда на еще более продуктивную игру, чем обычно?

— Абсолютно, абсолютно! И вообще интересно посмотреть, как Шипачев будет в следующем сезоне выглядеть в НХЛ — сильнейшей лиге мира. В КХЛ он уже все доказал, выиграл два Кубка Гагарина и завоевал авторитет. Что касается его перехода прямо накануне чемпионата мира, то Вадим получит от этого только положительные эмоции.

Переход в НХЛ — новая ступень развития в карьере Шипачева, и это только вдохновит его на качественную игру.

Уверен, что сейчас все его мысли направлены только на предстоящий турнир.

— Россия и Швеция считаются главным фаворитами в группе А и, скорее всего, именно они будут бороться за первое место в своей восьмерке. Этот поединок может решить вопрос о первом месте в группе?

— Ну конечно, почему нет? Это ведь стыковая игра. Команды в группе разные по классу. Конечно, понятно, что особого отношения требует любой соперник, но шведы — это отдельный момент.

На самом деле Швеция — фаворит группы, так что игра с ними стоит особняком.

— Официальным девизом сборной России на этом чемпионате мира будет фраза «Идем на таран». Игроки даже получили специальные футболки с этим слоганом на груди и самолетом, идущим на таран, на спине. Что означает это угрожающее послание?

— Это надо спросить у Евгения Дадонова (после одной из тренировок в преддверии чемпионата мира Дадонов вышел в красном свитере с надписью «Идем на таран!» и объявил, что это новый лозунг сборной — прим. «Газеты.Ru»). А я думаю, что наша команда всегда идет за медалями и ставит одну задачу — первое место.
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