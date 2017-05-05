Более 115 тыс. литров пива и 70 тыс. сосисок будет продано в Кельне во время ЧМ по хоккею
КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Более 115 тысяч литров пива и 70 тысяч сосисок будет продано внутри и около «Ланксесс-Арене» в Кельне, на которой пройдут матчи чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщил организаторы турнира.
«Болельщикам и гостям турнира будет предоставлено: около 18 тыс. бургеров, 17 тыс. кренделей, 18 тыс. порций картофеля фри, 70 тыс. сосисок, 235,550 порций пива в полулитровых стаканах, 61 тыс. порций безалкогольных напитков в аналогичной таре», — говорится в сообщении.
По ожиданиям организаторов, больше остальных пиво будут употреблять болельщики из России и Латвии.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне проведут против шведов в пятницу (начало 17:15 мск).
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