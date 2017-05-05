Более 115 тыс. литров пива и 70 тыс. сосисок будет продано в Кельне во время ЧМ по хоккею

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«Болельщикам и гостям турнира будет предоставлено: около 18 тыс. бургеров, 17 тыс. кренделей, 18 тыс. порций картофеля фри, 70 тыс. сосисок, 235,550 порций пива в полулитровых стаканах, 61 тыс. порций безалкогольных напитков в аналогичной таре», — говорится в сообщении.

По ожиданиям организаторов, больше остальных пиво будут употреблять болельщики из России и Латвии.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне проведут против шведов в пятницу (начало 17:15 мск).