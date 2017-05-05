ТВ-аудитория чемпионата мира по хоккею составит 1,2 млрд зрителей

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Игры чемпионата будут показаны в 165 странах мира.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне проведут против шведов в пятницу (начало 17:15 мск).