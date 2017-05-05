Матч пройдет в пятницу в Кельне (начало в 17:15 мск). Встреча состоится на «Ланксесс-Арене», которая способна принимать массовые мероприятия разного рода. Она была открыта в 1998 году и вмещает на хоккейных матчах 18,5 тысяч человек. Это самая вместительная хоккейная арена в мире за пределами Северной Америки.

«В продаже осталось порядка 50 билетов на эту игру. Речь идет о дорогостоящих местах в специальных ложах. Мы ждем аншлага», — сообщили в оргкомитете.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.