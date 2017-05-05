Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2017 по хоккею

На победу в турнире североамериканской команды можно поставить с коэффициентом 2,5 (вероятность такого исхода — около 30 процентов). Следом идет российская сборная, успех которой оценивается коэффициентом 3,6 (20 процентов). Тройку главных фаворитов чемпионата, по версии букмекеров, замыкает национальная команда Швеции — 5,0 (15 процентов).

Наименее вероятным победителем мирового первенства букмекеры посчитали сборную Италии. Коэффициент на успех этой команды составляет 700,00 ((0,15 процента).

Сборная России стартует на турнире матчем с командой Швеции. Игра состоится в пятницу, 5 мая, в Кельне. Начало в 17:15 по Москве. Канадцы первую встречу проведут в тот же день в 21:15 в Париже. Турнир пройдет с 5 по 21 мая.