«Чемпионат мира по хоккею — это всегда большое событие. Он всегда вызывает большой интерес. Тем более в этот раз он пройдёт в двух странах — во Франции и Германии. Наша сборная как всегда ставит самые большие задачи. Наша команда — один из фаворитов чемпионата мира. Хочется пожелать нашим хоккеистам удачи сегодня! Хорошего старта, хорошего чемпионата в целом! Мы все будем переживать за эту команду. Надеюсь, что они порадуют нас на этом турнире», — сказал Мутко.