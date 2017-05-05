Мутко назвал хоккеистов сборной России одними из фаворитов ЧМ в Германии и Франции

В пятницу сборная России стартует на групповом этапе чемпионата мира матчем с командой Швеции в Кельне, начало встречи в 17:15 мск. Также соперниками команды Олега Знарка по группе А будут команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

«Чемпионат мира по хоккею — это всегда большое событие. Он всегда вызывает большой интерес. Тем более в этот раз он пройдет в двух странах — во Франции и Германии. Наша сборная как всегда ставит самые большие задачи. Наша команда — один из фаворитов чемпионата мира. Хочется пожелать нашим хоккеистам удачи сегодня! Хорошего старта, хорошего чемпионата в целом! Мы все будем переживать за эту команду. Надеюсь, что они порадуют нас на этом турнире», — сказал Мутко по телефону.