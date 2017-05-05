«Обыск не особо приятен, но стараемся относить это на счет мер безопасности». Сборная Беларуси в Париже
Как сборная Беларуси перенесла обыск французской полиции, кто займет место в воротах в матче с финнами, почему внешний вид «АккорХотелс-Арены» близок белорусам — Вячеслав Федоренков передает из Парижа.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Знаете, что самое сложное в «АккорХотелс-Арене»? Найти точку, откуда ее сфотографировать, не обладая вертолетом или хотя бы квадрокоптером. С трех сторон — плотная застройка. С четвертой, правда, открытая местность — набережная Сены. Но здесь вторая арена ЧМ-2017 плотно закамуфлирована деревьями парка Берси. Впрочем, сам стадион архитектурно выполнен весьма оригинально: как будто его буквально вкопали в курган. Хотя вернее всего, конечно, после возведения просто декорировали по периметру газонной травой едва ли не от фундамента до крыши. В эстетических, а не маскировочных целях.
Кстати о маскировке, камуфляже и безопасности. После шмона, устроенного полицией нашей сборной на парижском вокзале Монпарнас могло сложиться впечатление, что охранные меры в то и дело сотрясаемой терактами Франции действительно запредельные. Но
Жандармы в окрестностях арены, конечно, есть. Один даже стоял в характерной позе — с автоматом наперевес. Но действительно один: его коллеги были больше озабочены выписыванием штрафов за неправильную парковку. Понятно, что событиями мирового значения — и спортивными и культурными — Париж пресыщен. Хоккейный «мир» для него — все равно что для нас очередной тур
Впрочем, хватит лирики: На этом месте планировался более или менее развернутый репортаж с пятничной утренней раскатки нашей сборной, назначенной на 9.30 по местному времени. Не срослось:
В
Как тебе первые дни в Париже и на «взрослом» чемпионате мира?
По мне — так все отлично. Эмоции, организация, атмосфера в команде. Ну и личные ощущения, конечно.
И как атмосфера в команде в пятницу утром?
Сосредоточенная. Все знают, что предстоит, и готовятся точно по плану.
Само собой, не могу не спросить об инциденте с досмотром нашей команды на вокзале Монпарнас.
Да все просто: вышли из поезда, нас на
К работе под началом Яри Каарелы уже приноровился?
Вполне. Слава богу, работаем вместе уже почти год — с лета прошлого года, когда Андрей Анатольевич Мезин устроил вратарский кэмп на «Чижовка-Арене», Понимаю требования ко мне, осознаю ожидания. Стараюсь соответствовать.
Ну, а что нам — просто нужно готовиться от матча к матчу, держа в уме, что ты можешь понадобиться в любой момент, когда бы он ни произошел.
Нет ощущения, что наша сборная может сегодня
Нисколько. Команда готова, тренеры знают, как нам нужно играть….
Стоп: «учудить» — имелось в виду преподнести сюрприз. Приятый для наших болельщиков и неприятный для финских.
А, речь об этом… Почему бы и нет? Я, да и все в нашей команде считают, что мы действительно хорошо готовы. Если сыграем по системе и заданию, да еще обойдемся без ненужных удалений — все очень даже возможно.
Еще одна замеченная с утра в чаше «Аккора» любопытная «фишка», которую прежде доводилось наблюдать скорее на «Матчах звезд»: за воротами установлен радар, фиксирующий скорость полета шайбы в створ. Безусловно, картинку это разнообразит. Хорошо бы и нашей команде для разнообразия начать в Париже лучше, чем год назад в Петербурге….
Вячеслав ФЕДОРЕНКОВ из Парижа
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