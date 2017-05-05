«Обыск не особо приятен, но стараемся относить это на счет мер безопасности». Сборная Беларуси в Париже

Знаете, что самое сложное в «АккорХотелс-Арене»? Найти точку, откуда ее сфотографировать, не обладая вертолетом или хотя бы квадрокоптером. С трех сторон — плотная застройка. С четвертой, правда, открытая местность — набережная Сены. Но здесь вторая арена ЧМ-2017 плотно закамуфлирована деревьями парка Берси. Впрочем, сам стадион архитектурно выполнен весьма оригинально: как будто его буквально вкопали в курган. Хотя вернее всего, конечно, после возведения просто декорировали по периметру газонной травой едва ли не от фундамента до крыши. В эстетических, а не маскировочных целях.



Кстати о маскировке, камуфляже и безопасности. После шмона, устроенного полицией нашей сборной на парижском вокзале Монпарнас могло сложиться впечатление, что охранные меры в то и дело сотрясаемой терактами Франции действительно запредельные. Но что-то не похоже. Никаких рамок металлодетекторов, никаких лент рентгеновской аппаратуры для личных вещей — только ручные девайсы. Когда в четверг я прямо из аэропорта, что называется с вещами, прискакал на арену, мой объемный рюкзак досмотрели настолько в полглаза, что в нем при желании можно было бы пронести полпуда тротила. Надеюсь, никто этого не сделает.

Жандармы в окрестностях арены, конечно, есть. Один даже стоял в характерной позе — с автоматом наперевес. Но действительно один: его коллеги были больше озабочены выписыванием штрафов за неправильную парковку. Понятно, что событиями мирового значения — и спортивными и культурными — Париж пресыщен. Хоккейный «мир» для него — все равно что для нас очередной тур какого-нибудь чемпионата. И все же стоило ли бороться за право его проведения и кооперироваться с немцами, чтобы относиться так равнодушно. Впритык к арене в утро начала мундиаля развернули какой-то ремонт, поэтому обойти «Аккор» по периметру можно едва ли не вместе с обзорной экскурсией по всему 12-му округу Парижа. Ну это ладно — мало ли что срочное. А вот запаркованный прямо у арены клопик «Рено Твинго» без переднего колеса улыбнул. Судя по листку под «дворником» и изрядной запыленности, «давно здесь стоит». Представить такое у нас, да и в любой из предыдущих столиц посещенных «миров» не могу.



Впрочем, хватит лирики: На этом месте планировался более или менее развернутый репортаж с пятничной утренней раскатки нашей сборной, назначенной на 9.30 по местному времени. Не срослось: де-факто тренерский штаб решил ею пренебречь. Де-юре, правда, на лед все-таки вышел квартет игроков. Два полевых — Павел Воробей и Данила Карабань, и пара вратарей — Виталий Трус и Михаил Карнаухов. Из чего несложно было сделать вывод, кто сегодня останется вне ростера, а кто займет место в воротах. Впрочем, на предмет Лаланда можно было не сомневаться давно. Если и был в контексте пятницы какой-то вратарский вопрос, то только на предмет бэкапа: им у «белоканадца» будет Трус.



В микст-зону же по окончании раскатки в весьма компактном формате я при любезном содействии сервисмена нашей сборной Дмитрия Пшенцова выдернул Михаила Карнаухова:



Как тебе первые дни в Париже и на «взрослом» чемпионате мира?

По мне — так все отлично. Эмоции, организация, атмосфера в команде. Ну и личные ощущения, конечно. Все-таки для меня это первый опыт в национальной сборной в топ-дивизионе. Видно, насколько здесь все тщательнее. Скажем, как готовятся наши игроки. Чувствуешь себя частью чего-то большого и важного.

И как атмосфера в команде в пятницу утром?

Сосредоточенная. Все знают, что предстоит, и готовятся точно по плану.

Само собой, не могу не спросить об инциденте с досмотром нашей команды на вокзале Монпарнас.

Да все просто: вышли из поезда, нас на какое-то время задержали, кого-то из ребят и тренеров обыскали… Не особо приятно, конечно, но стараемся относить это на счет мер безопасности. Может, так досмотрели не только нас….

К работе под началом Яри Каарелы уже приноровился?

Вполне. Слава богу, работаем вместе уже почти год — с лета прошлого года, когда Андрей Анатольевич Мезин устроил вратарский кэмп на «Чижовка-Арене», Понимаю требования ко мне, осознаю ожидания. Стараюсь соответствовать.

По-моему, второму-третьему вратарю психологически даже сложнее на «мире», чем первому номеру. Тот-то знает, что его ждет, а вам с Трусом…

Ну, а что нам — просто нужно готовиться от матча к матчу, держа в уме, что ты можешь понадобиться в любой момент, когда бы он ни произошел.

Нет ощущения, что наша сборная может сегодня что-то учудить?

Нисколько. Команда готова, тренеры знают, как нам нужно играть….

Стоп: «учудить» — имелось в виду преподнести сюрприз. Приятый для наших болельщиков и неприятный для финских.

А, речь об этом… Почему бы и нет? Я, да и все в нашей команде считают, что мы действительно хорошо готовы. Если сыграем по системе и заданию, да еще обойдемся без ненужных удалений — все очень даже возможно.

Еще одна замеченная с утра в чаше «Аккора» любопытная «фишка», которую прежде доводилось наблюдать скорее на «Матчах звезд»: за воротами установлен радар, фиксирующий скорость полета шайбы в створ. Безусловно, картинку это разнообразит. Хорошо бы и нашей команде для разнообразия начать в Париже лучше, чем год назад в Петербурге….

Вячеслав ФЕДОРЕНКОВ из Парижа