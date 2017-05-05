Юшкевич: Cборная России напоминает мне команду молодых звёзд Северной Америки

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29654560/
5 мая 2017, 13:00 | Чемпионат.com

Юшкевич: Cборная России напоминает мне команду молодых звёзд Северной Америки

Чемпион мира 1993 года, серебряный призёр Олимпиады 1998 года в Нагано Дмитрий Юшкевич оценил шансы сборной России и нашего соперника — сборной Швеции на первом матче чемпионата мира.

Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени.

«Первый матч важно выиграть для позитивного настроя, для хороших отзывов со стороны журналистов, для самоудовлетворения. У нас довольно молодая команда, необычная команда, которая не похожа на предыдущие, в которых изначально были звёзды мирового хоккея. Поэтому нынче будет определённое становление команды, поиск оптимальных сочетаний от матчу к матчу. Наверное, через эти игры ближе к финальной части чемпионата должны определиться лидеры команды. На сегодняшний день очень тяжело сказать, кто будет или кто должен быть лидером. Для меня не особенно, важно выиграет ли наша сборная первый матч или нет. Важно, чтобы у команды был «рисунок», чтобы команда быстро находила взаимодействие.

Сборная Швеции собрала, наверное, лучшую команду за последние пять лет. Последняя команда такого уровня у них была в 2012 году на чемпионате мира, там была действительно сильная сборная. То же самое и сейчас, у шведов очень хороший состав. Много игроков из НХЛ, очень сильная линия обороны, в которой большинство игроков из Северной Америки. Причём у них не просто хорошие защитники, а это звёзды Национальной хоккейной лиги. Ну и нападение у них довольно приличное. Если с ними играть на средней скорости, то будет очень тяжело.

Этот ЧМ для меня стоит особняком, потому что у нас совсем непохожая на последнее время сборная — очень много молодых игроков, которых тренерский штаб впервые за много-много лет не побоялся привлечь в таком количестве. Видно, что тренерский штаб однозначно работает на перспективу, и в то же время не снимает с себя ответственности за результат. Мне очень интересно посмотреть на эту команду. Она совсем другая — она молодая! С одной стороны, мы претендуем на большие места, но с другой, здесь мы как тёмная лошадка.

У меня высокие ожидания от этой сборной. Эти парни голодные, жадные до побед, причём им нечего терять, потому что они ещё ничего не добились, и спроса с них такого огромного нет. Знаете, наша сборная немножко напоминает по составу и по настрою, ту сборную молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира, — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.
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