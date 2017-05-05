Юшкевич: Cборная России напоминает мне команду молодых звёзд Северной Америки

Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени.

«Первый матч важно выиграть для позитивного настроя, для хороших отзывов со стороны журналистов, для самоудовлетворения. У нас довольно молодая команда, необычная команда, которая не похожа на предыдущие, в которых изначально были звёзды мирового хоккея. Поэтому нынче будет определённое становление команды, поиск оптимальных сочетаний от матчу к матчу. Наверное, через эти игры ближе к финальной части чемпионата должны определиться лидеры команды. На сегодняшний день очень тяжело сказать, кто будет или кто должен быть лидером. Для меня не особенно, важно выиграет ли наша сборная первый матч или нет. Важно, чтобы у команды был «рисунок», чтобы команда быстро находила взаимодействие.

Сборная Швеции собрала, наверное, лучшую команду за последние пять лет. Последняя команда такого уровня у них была в 2012 году на чемпионате мира, там была действительно сильная сборная. То же самое и сейчас, у шведов очень хороший состав. Много игроков из НХЛ, очень сильная линия обороны, в которой большинство игроков из Северной Америки. Причём у них не просто хорошие защитники, а это звёзды Национальной хоккейной лиги. Ну и нападение у них довольно приличное. Если с ними играть на средней скорости, то будет очень тяжело.

Этот ЧМ для меня стоит особняком, потому что у нас совсем непохожая на последнее время сборная — очень много молодых игроков, которых тренерский штаб впервые за много-много лет не побоялся привлечь в таком количестве. Видно, что тренерский штаб однозначно работает на перспективу, и в то же время не снимает с себя ответственности за результат. Мне очень интересно посмотреть на эту команду. Она совсем другая — она молодая! С одной стороны, мы претендуем на большие места, но с другой, здесь мы как тёмная лошадка.

У меня высокие ожидания от этой сборной. Эти парни голодные, жадные до побед, причём им нечего терять, потому что они ещё ничего не добились, и спроса с них такого огромного нет. Знаете, наша сборная немножко напоминает по составу и по настрою, ту сборную молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира, — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.