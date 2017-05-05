Возьмем ли реванш за поражение в «Юханнесхофе»? Превью матча сборной России

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29654337/
5 мая 2017, 12:40 | Советский спорт

Возьмем ли реванш за поражение в «Юханнесхофе»? Превью матча сборной России

Шведы пригласили на мировое первенство 16 игроков из НХЛ.

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© РИА "Новости"

А в заявку на сегодняшний матч внесли 20 фамилий — двух вратарей, шесть защитников и 12 нападающих.

Кто займет пост номер один — Эдди Лак, защищавший ворота в вынесенном матче Чешских игр в Стокгольме, или бывший московский армеец Виктор Фаст?

У наших — точно Василевский, не выручивший в «Юханнесхофе». Сборная России играла лучше, но уступила 3:4 в овертайме. Несмотря на 3 (2+1) очка ее капитана Мозякина.

Главный тренер россиян Олег Знарок уже определился с двумя тройками нападения -Шипачева и Наместникова. Идет поиск оптимального варианта звена Ткачева. Вчера со связкой Мозякин — Ткачев тренировался молодой дебютант Барабанов. А в линии силовиков компанию московским армейцам Андронову и Телегину составил питерский армеец Плотников.

Однако все эти расклады затмила ночная новость — о подписании Шипачевым контракта с новичком НХЛ «Лас-Вегасом». После его неудачной игры на Кубке мира мало кто сомневался в том, что Русский Кросби останется в СКА. Но сильнейший центрфорвард КХЛ выбрал хоккей, а не деньги, которыми его засыпали в Питере.

Интересно, последует ли его примеру Дадонов, уже поварившийся в энхаэловском котле «Флориды»?

Шипачев выбывает из обоймы Пхенчхана, а это серьезная потеря для олимпийской команды. Выбор креативных центрфорвардов у Знарка не богатый — Дацюк (если залечит травму), Шалунов, Светлаков… Последний сейчас в Кельне, в листе ожидания. Может, и дождется шанса в связи с последними событиями.

Принято считать, что шведы — ручные для россиян соперники. Если, конечно, вынести за скобки матч на Кубке мира (1:2). На чемпионатах мира сборная Знарка не знает поражений от «Тре Крунур». Даже в Остраве их победили в четвертьфинале, во что мало кто верил. В том матче Мозякин открыл счет. Запомнился и еще один шведский гол Мозякина — на ЧМ-2009 в Берне он фирменным броском в девятку лишил скандинавов победы (решающий гол в овертайме забил защитник Калинин).

С той поры минул 31 год, но вспомнить те апрельские события приятно. А уж Вячеслава Аркадьевича — вдвойне. Мы его помним, любим и ждем.
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