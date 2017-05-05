Возьмем ли реванш за поражение в «Юханнесхофе»? Превью матча сборной России

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

А в заявку на сегодняшний матч внесли 20 фамилий — двух вратарей, шесть защитников и 12 нападающих.

Кто займет пост номер один — Эдди Лак, защищавший ворота в вынесенном матче Чешских игр в Стокгольме, или бывший московский армеец Виктор Фаст?

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 5.05.2017, 17:15 -:- Швеция Россия

У наших — точно Василевский, не выручивший в «Юханнесхофе». Сборная России играла лучше, но уступила 3:4 в овертайме. Несмотря на 3 (2+1) очка ее капитана Мозякина.

Главный тренер россиян Олег Знарок уже определился с двумя тройками нападения -Шипачева и Наместникова. Идет поиск оптимального варианта звена Ткачева. Вчера со связкой Мозякин — Ткачев тренировался молодой дебютант Барабанов. А в линии силовиков компанию московским армейцам Андронову и Телегину составил питерский армеец Плотников.

Однако все эти расклады затмила ночная новость — о подписании Шипачевым контракта с новичком НХЛ «Лас-Вегасом». После его неудачной игры на Кубке мира мало кто сомневался в том, что Русский Кросби останется в СКА. Но сильнейший центрфорвард КХЛ выбрал хоккей, а не деньги, которыми его засыпали в Питере.

Интересно, последует ли его примеру Дадонов, уже поварившийся в энхаэловском котле «Флориды»?

Шипачев выбывает из обоймы Пхенчхана, а это серьезная потеря для олимпийской команды. Выбор креативных центрфорвардов у Знарка не богатый — Дацюк (если залечит травму), Шалунов, Светлаков… Последний сейчас в Кельне, в листе ожидания. Может, и дождется шанса в связи с последними событиями.

Принято считать, что шведы — ручные для россиян соперники. Если, конечно, вынести за скобки матч на Кубке мира (1:2). На чемпионатах мира сборная Знарка не знает поражений от «Тре Крунур». Даже в Остраве их победили в четвертьфинале, во что мало кто верил. В том матче Мозякин открыл счет. Запомнился и еще один шведский гол Мозякина — на ЧМ-2009 в Берне он фирменным броском в девятку лишил скандинавов победы (решающий гол в овертайме забил защитник Калинин).

Цитата Нашим не впервой стартовать на чемпионатах мира матчем со шведами. На домашнем турнире-1986 сборная СССР выиграла у «Тре Крунур» 4:2. А в заключительной встрече ЧМ победила их вторично (3:2) и завоевала золотые медали. Чемпионский гол тогда забил Быков.

С той поры минул 31 год, но вспомнить те апрельские события приятно. А уж Вячеслава Аркадьевича — вдвойне. Мы его помним, любим и ждем.