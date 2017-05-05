Ворота шведов в матче ЧМ против сборной России по хоккею будет защищать Виктор Фаст
КЕЛЬН, 5 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Виктор Фаст будет защищать ворота сборной Швеции в матче чемпионата мира 2017 года против национальной команды России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе шведской сборной.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч турнира сборная России сыграет со шведами в пятницу в Германии.
В составе сборной Швеции на чемпионат мира приехали голкиперы Эдди Лек («Каролина», НХЛ), Виктор Фаст (во вторник перешел в шведский «Векше» из московского ЦСКА) и Никлас Сведберг («Салават Юлаев», Уфа).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter