Ворота шведов в матче ЧМ против сборной России по хоккею будет защищать Виктор Фаст

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч турнира сборная России сыграет со шведами в пятницу в Германии.

В составе сборной Швеции на чемпионат мира приехали голкиперы Эдди Лек («Каролина», НХЛ), Виктор Фаст (во вторник перешел в шведский «Векше» из московского ЦСКА) и Никлас Сведберг («Салават Юлаев», Уфа).