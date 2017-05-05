Гренборг: Мощь российского нападения внушает уважение

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Именно на этом стадионе, вмещающем 18,5 тыс. зрителей, проходили матчи ЧМ-2010, на котором российская дружина под руководством Вячеслава Быкова дошла до финала, уступив в решающем матче чехам.

Сейчас национальную команду возглавляет Олег Знарок. Под его руководством команда накануне провела тренировку. Российский тренер с немецким паспортом разделил подопечных на пять групп — вратари (Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин) и четыре команды: «черные» (Антипин — Белов, Панарин — Шипачев — Дадонов), «красные» (Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров), «белые» (Науменков — Зуб, Мозякин — Ткачев — Любимов, Барабанов) и «синие» (Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Ничушкин, Плотников). Представляется, что в таких сочетаниях хоккеисты и будут выходить на лед.

В тренировке не приняли участия Алексей Береглазов, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов, не вошедшие в окончательную заявку команды на турнир.

«Есть определенный регламент, через который мы не можем переступить.

Светлаков, Береглазов и Капризов весь сезон к этому шли, готовились. Не думаю, что эта пара дней на них как-то повлияет. Они не попадут в начальную заявку. Ребята занимаются на земле с тренером по физподготовке.

Им даже не выдали аккредитации на арену, так как по регламенту положено 25 хоккеистам, — передает слова тренера команды Игоря Никитина «Чемпионат.com».

Также он пояснил, почему не все энхаэловцы доехали до чемпионата мира, и рассказал об особой роли Плотникова при розыгрыше большинства.

«Теоретически в сборную могло приехать больше игроков НХЛ? Теоретически и практически — разные вещи. Тот же Радулов не приехал по уважительной причине. Считаю, что ребята, которые в заявке, сильнее тех, кто не играет в НХЛ постоянно.

Плотников играет в большинстве, потому что и в СКА выступает на этой позиции. Мы знаем его сильные стороны. Это важная позиция.

Играя под воротами, нужно забирать отскоки. Там нужны мощные ребята, — рассказал Никитин.

Что касается вратарей, первый матч против шведов в стартовом составе начнет Василевский, а за спиной у него будет Сорокин, тогда как Шестеркин останется лишь третьим. Об этом рассказал тренер вратарей сборной Рашит Давыдов.

«Первый номер на турнире — это Василевский, его сменщиком будет Илья Сорокин. Андрей будет играть против шведских энхаэловцев, которые ему хорошо знакомы. Плюс ко всему Василевский набирал обороты по ходу нынешнего сезона, прибавлял.

Этот сезон можно записать ему в актив, хотя были и сложные моменты. Акклиматизация еще не закончилась, но находится в завершающей стадии. По работе видно, что парни адаптируются.

Есть ли шансы сыграть у Шестеркина? По прошлым чемпионатам вы, наверное, видели, как мы использовали вратарей. Шанс, наверное, есть всегда, но все понимают, что турнир скоротечный и первый номер должен быть в тонусе. Есть две спаренные игры, в которых мы можем что-то посмотреть, ничего нового здесь нет. Мы неплохо отработали сезон в СКА, но все равно держали в уме сборную. Знали, когда будет уезжать Коскинен, когда нужно дать сыграть Шестеркину, давали возможность набрать определенные кондиции. Это интересная работа, новый формат, мне это интересно, — передает слова Давыдова «Чемпионат.com».

Любопытно, что визави Василевского из сборной Швеции Виктор Фаст и Эдди Лек специально для матчей турнира изготовили необычный дизайн масок с автографами вратарей, включающий рисунки в память о теракте в центре Стокгольма в апреле 2017 года, когда грузовик въехал в толпу людей на пешеходной улице. В результате теракта погибли четыре человека и еще 15 были ранены. Оба шлема выставлены на аукцион, все вырученные средства поступят в специальный детский фонд по борьбе с онкологическим заболеваниями.

Текущая цена лотов составляет около 4 тыс. шведских крон (примерно 26 тыс. рублей).

Третьим голкипером шведов может стать играющий в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, однако он продолжает со своей командой сражаться на победу в Кубке Стэнли. Тем не менее главный тренер шведской сборной Рикард Гренборг не оставляет надежд, что Лундквист сможет помочь землякам.

«Лундквист — великолепный, фантастический вратарь. Мы встречались с ним во время сезона в НХЛ. Но сейчас у него разгар плей-офф, есть возможность побороться за Кубок Стэнли,

и пока ничего нельзя сказать определенно, мы ведь не знаем, кто пройдет дальше. Мы обсудили в команде наш состав, группу защитников и нападающих. Мои карты открыты для игроков, — цитирует Гренборга Aftonbladet.

От матча с Россией Гренборг ждет тяжелого противостояния, отдавая должное мощной атакующей линии нашей команды.

«Нас ждет сложнейший первый матч на турнире, нам будет противостоять очевидный фаворит чемпионата мира. Огневая мощь российского нападения внушает уважение, наша первая задача — справиться с атакой соперника,

— цитирует Гренборга «Р-Спорт». — Является ли фаворитом турнира сборная Швеции, учитывая большое количество игроков НХЛ? Мы просто хотим привлечь максимальное количество сильнейших игроков и добиться успеха в Кельне.

Единственным хоккеистом сборной России, помнящим сражения чемпионата мира 2010 года, является капитан команды Сергей Мозякин.

«Я, наверное, единственный в нынешней команде, кто играл за сборную в Кельне на чемпионате 2010 года. Тогда мы проиграли чехам в финале, это было единственное поражение на турнире.

Сейчас у нас собралась отличная команда, все на уровне. Когда приезжаешь в сборную, всегда хочется выиграть — наша цель именно такая. Меня выбрали капитаном, это большая честь. Мне объявили об этом заранее, мы разговаривали с тренером. Капитаны постоянно общаются с журналистами? Вот давайте завтра и посмотрим. Мы готовы к завтрашнему матчу. Команда у нас без суперзвезд, но я уверен, что мы готовы добиться поставленной цели.

24 апреля сборные России и Щвеции встречались в рамках Евротура, и тогда победу в овертайме вырвали «тре крунур» (4:3 ОТ).

«Чтобы не повторить ошибок, которые были в игре со шведами на Евротуре, надо выполнять задание, тренеры нам напомнят, покажут видео.

Для победы нам надо больше забить, чем соперник, — поделился мнением Евгений Дадонов. — То, что от нас убрали Гусева и поставили Панарина, — это тренерское решение. Как скажут, так и будем играть. Я думаю, Никита рад и с Кучеровым выходить в одном звене. Что касается сравнений Гусева и Панарина, то они, конечно, не близнецы. Есть отличия, но они оба много делают для звена, для того, чтобы прошел пас.

Все матчи сборной России будут показаны в прямом эфире на Первом канале:

Швеция — Россия, 5 мая, начало — в 17.15 мск.

Италия — Россия, 7 мая — 13.15.

Германия — Россия, 8 мая — 17.15.

Россия — Дания, 11 мая — 17.15.

Россия — Словакия, 13 мая — 17.15.

Россия — Латвия, 15 мая — 21.15.

Россия — США, 16 мая — 17.15.