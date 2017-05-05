Витолиньш: Матч против шведов станет испытанием для хоккеистов сборной России

Встреча пройдет в пятницу в Кельне (начало в 17:15 мск).

«Это хороший тест для нас, данная игра многое покажет. Если мы выиграем, это покажет, что наш кхловский уровень ничуть не хуже остальных лиг. На Евротуре мы упустили победу при хорошей игре», — сказал Витолиньш.

«Сегодня в заявке будет семь защитников и 12 нападающих, как было обговорено ранее», — добавил специалист.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.