Капризов, Светлаков и Береглазов остаются в Кёльне и будут тренироваться

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29653825/
5 мая 2017, 12:15 | Чемпионат.com

Капризов, Светлаков и Береглазов остаются в Кёльне и будут тренироваться

Тренер сборной Харийс Витолиньш после утренней раскатке рассказал о подготовке команды к первому матчу на чемпионате мира.

Матч Швеция — Россия состоится 5 мая. Начало — 17.15 мск.

«У ребят игра рано, поэтому на лёд утром не выходили, сейчас зарядка, растяжка в гостинице. Всё идёт как надо. Сегодня будем играть по схеме «7+12», а после каждого матча уже будем смотреть. Был трудный выбор между Плотниковым, Любимовым и Ничушкиным. Они одноплановые хоккеисты, просто личная уверенность Олега Валерьевича и тренерского штаба. Ничушкин получил в последней игре микротравму, она может сказаться на его выступлении, где-то боль всё-таки есть, хотя Валерий сейчас полностью готов. Барабанова я по СКА знаю, как человека, который никогда не сдаётся. Он всегда будет лезть и чётко выполнять тренерскую установку. Почему не заявили Любимова? У Романа сезон не слишком удачный, по большому счёту мы его не видели, а эти ребята у нас были на глазах весь сезон. Маленькие нюансы в итоге решили, хотя физически все готовы.

Зуб выиграл конкуренцию у Науменкова, потому что он очень хорошо играет в обороне. У Артёма, может быть, проблемы с началом атаки, но в обороне действует плотно и активно. Договорились об льду Капризову, Светлакову и Береглазову. Они будут заниматься на льду на другой арене. Живут ребята с командой, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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