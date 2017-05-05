Капризов, Светлаков и Береглазов остаются в Кёльне и будут тренироваться

Матч Швеция — Россия состоится 5 мая. Начало — 17.15 мск.

«У ребят игра рано, поэтому на лёд утром не выходили, сейчас зарядка, растяжка в гостинице. Всё идёт как надо. Сегодня будем играть по схеме «7+12», а после каждого матча уже будем смотреть. Был трудный выбор между Плотниковым, Любимовым и Ничушкиным. Они одноплановые хоккеисты, просто личная уверенность Олега Валерьевича и тренерского штаба. Ничушкин получил в последней игре микротравму, она может сказаться на его выступлении, где-то боль всё-таки есть, хотя Валерий сейчас полностью готов. Барабанова я по СКА знаю, как человека, который никогда не сдаётся. Он всегда будет лезть и чётко выполнять тренерскую установку. Почему не заявили Любимова? У Романа сезон не слишком удачный, по большому счёту мы его не видели, а эти ребята у нас были на глазах весь сезон. Маленькие нюансы в итоге решили, хотя физически все готовы.

Зуб выиграл конкуренцию у Науменкова, потому что он очень хорошо играет в обороне. У Артёма, может быть, проблемы с началом атаки, но в обороне действует плотно и активно. Договорились об льду Капризову, Светлакову и Береглазову. Они будут заниматься на льду на другой арене. Живут ребята с командой, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.