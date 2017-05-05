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Марк Шайфли (сборная Канады)

24-летний канадец провёл лучший сезон в своей карьере. На протяжении четырёх сезонов подряд он только наращивал обороты и выдал в прошедшей «регулярке» НХЛ рекордные для себя 82 очка. К сожалению, достойной поддержки среди партнёров Марк не нашёл, и его «Виннипег» в плей-офф не попал, однако на мировое первенство канадец приезжает в потрясающей форме. Ещё на московском чемпионате Марк показывал вполне зрелую игру, а в этом году может стать абсолютным лидером сборной «кленового листа».

Никита Кучеров (сборная России)

Никита Кучеров четыре сезона стабильно и неуклонно шёл к тому, чтобы впервые за долгое время забрать лавры лучшего российского бомбардира НХЛ у Александра Овечкина. 85 очков Никиты в этом сезоне позволили ему стать пятым бомбардиром всей лиги, и на счастье сборной России «Тампа-Бэй» в плей-офф не пробилась.

Цитата Для Кучерова этот ЧМ станет первым в карьере, и, в отличие от Кубка мира, у него будет куда больше матчей, чтобы проявить себя. Страна ждёт и верит.

Натан Маккиннон (сборная Канады)

Если мастерство Шайфли и Кучерова ещё позволяло их клубам до последнего бороться за плей-офф, то одного Маккиннона бедному «Колорадо» не хватило. Натан уверенно стал лучшим бомбардиром клуба, однако это его вряд ли удовлетворило. Отыграться Маккиннон вполне сможет на ЧМ, где он уже был одним из главных заводил сборной два года назад, набрав за турнир 9 очков.

Виктор Хедман (сборная Швеции)

У шведов на этом турнире защита выглядит едва ли не солиднее атаки, и командовать оборонительными редутами «Тре крунур» будет Виктор Хедман. Хедман всегда считался отличным атакующим защитником, однако в этом сезоне превзошёл самого себя: 72 очка за «регулярку» НХЛ, третье место в списке защитников-бомбардиров и звание второго бомбардира «Тампы» после Кучерова. Соперникам шведов лучше не удаляться, ибо Хедман — настоящий «убийца» при игре в большинстве.

Клод Жиру (сборная Канады)

Для одного из самых техничных нападающих современности этот чемпионат мира станет уже третьим в карьере. На двух предыдущих турнирах Клод был безоговорочным лидером сборной, набрав 8 очков в 2013 году и 10 очков в победном для канадцев 2015-м. Статистика говорит сама за себя — в среднем Жиру забивает на ЧМ ровно один раз за игру, и нет предпосылок к тому, чтобы Клод свои цифры испортил.

Томаш Плеканец (сборная Чехии)

Для опытного чеха франко-германский форум станет уже 10-м в карьере. Примечательно, что с 2006 года Плеканец пропускал ЧМ лишь в 2010 и 2014 годах, то есть в олимпийские годы. Томаш в сборной не сильно блещет и к себе в актив может занести лишь «бронзовые» для Чехии ЧМ в 2011 и 2012 годах, когда он набирал по 10 и 7 очков за турнир. В любом случае Плеканеца ждут, и наличие такого игрока значительно повышает уровень турнира.

Мэтт Дюшейн (сборная Канады)

Дюшейн провёл очень слабый сезон за «Колорадо», набрав в «регулярке» лишь 41 очко — меньше было только в сезоне-2011/12, когда Мэтт мучился от травм. Зато на уровне сборной у Дюшейна всё стабильно: с 2010 года он участвовал в пяти ЧМ, два из которых оказались для Канады победными. На обоих турнирах Мэтт набрал свыше 10 очков, закрепив за собой статус стабильного лидера сборной на мировых первенствах.

Артемий Панарин (сборная России)

К счастью, Панарин сумел избежать синдрома «второго сезона» и выдал вторую подряд очень мощную «регулярку» НХЛ. Для Артемия это будет уже третий ЧМ, а на предыдущих двух он выступил просто феерически: 25 очков за два турнира, медали серебряного и бронзового достоинства и восхищение всех болельщиков.

Цитата Разве что-то мешает Панарину наконец заполучить в свою коллекцию золото чемпионата мира?

Давид Пастрняк (сборная Чехии)

Два года с молодого чешского таланта буквально сдували пылинки, и наконец на третий сезон Пастрняк «выстрелил». 70 очков за «регулярку», первое место среди чешских бомбардиров НХЛ и немедленное приглашение на ЧМ. На прошлом мировом первенстве Давид набрал шесть очков при довольно среднем сезоне в НХЛ, поэтому страшно представить, что выдаст этот молодой парень после такого невероятного сезона.

Габриэль Ландеског (сборная Швеции)

Ландеског является отличным примером того, что капитанская нашивка не всегда подходит молодым игрокам. Габриэль чуть ли не растворился в «Колорадо» после своего «Колдера» и продолжает регрессировать в своих бомбардирских показателях. Тем не менее в сборной на Ландескога ничто не давит, и на двух предыдущих ЧМ он показывал вполне уверенную игру, став одним из творцов победы шведов на домашнем ЧМ четырёхлетней давности.

Якуб Ворачек (сборная Чехии)

Ворачек хоть и играет на чемпионате мира реже Плеканеца, зато свою золотую медаль за немецкий форум 2010 года имеет. Самый успешный турнир за сборную Якуб провёл два года назад на домашнем ЧМ, набрав 10 очков. Сезон в НХЛ у Ворачека получился вполне неплохой: пусть «Филадельфия» и не попала в плей-офф, зато Якуб с 61 очком уверенно стал лучшим бомбардиром клуба.

Джонни Годро (сборная США)

Годро является едва ли не лучшим миниатюрным нападающим в мире. Свои скорость, юркость и эталонную работу рук Джонни довёл едва ли не до совершенства и почти наверняка будет заправлять атаками в сборной США. «Джонни Хоккей», как прозвали его болельщики из Альберты, участвовал в минском ЧМ и даже при его 10 очках «звёздно-полосатые» заняли лишь шестое место. Малыш Джонни готов исправить то недоразумение.

Оливер Экман-Ларссон (сборная Швеции)

Второй и последний защитник нашей подборки вновь родом из Швеции. Атакующий защитник «Финикса» набрал в этом сезоне достаточно скромные для себя 39 очков, львиную долю которых, по традиции, в большинстве. Грядущий чемпионат станет для Оливера уже четвёртым в карьере, и в его копилке уже есть медали всех достоинств, кроме золотой. Однако, судя по составу «Тре крунур» на этот турнир, Экман-Ларссон вполне может пополнить список своих наград.

Себастьян Ахо (сборная Финляндии)

Финская сборная скромно представлена одним игроком — Себастьяном Ахо. Форвард «Каролины» неплохо освоился в НХЛ, набрав 48 очков и став вторым бомбардиром клуба после Джеффа Скиннера. Из знаменитой молодёжной тройки финнов на ЧМ, видимо, сыграет только Ахо, потому что Патрик Лайне ответил отказом, а Ессе Пульюярви в основном составе пока не видят. Тем интереснее посмотреть на Ахо в сборной без его постоянных партнёров.

Джек Айкел (сборная США)

Айкел остался едва ли не единственным светлым пятном в полумёртвом «Баффало», да и на фоне не самой сильной атаки сборной США Джек видится одним из лидеров «звёздно-полосатых». Айкел уже брал бронзу в Праге, набрав на том турнире семь очков, и с тех пор значительно окреп, проведя два стабильных сезона в стане «клинков». В любом случае посмотреть на Айкела будет интересно, ведь он наряду с Ахо и Пастрняком является самым перспективным игроком этого мирового первенства.