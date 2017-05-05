Сорокин, Науменков, Любимов, Ничушкин участвовали в утренней раскатке сборной
Вратари Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, а также нападающие Роман Любимов, Валерий Ничушкин и защитник Михаил Науменков приняли участие в утренней раскатке сборной России накануне первом матча со шведами на чемпионате мира.
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Первый
Матч Швеция — Россия состоится 5 мая. Начало — 17.15 мск.
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