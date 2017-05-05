Даугавиньш заявил, что вместе с хоккеистами Латвии готов удивлять на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29652045/
5 мая 2017, 10:57 | Р-Спорт

Даугавиньш заявил, что вместе с хоккеистами Латвии готов удивлять на ЧМ

Капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш заявил агентству «Р-Спорт», что уже полностью восстановился после перелома руки и вместе с национальной командой готов удивлять на чемпионате мира 2017 года.

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© РИА "Новости"

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Латвии, играющая в одной группе с россиянами, в субботу проведет в Германии первый матч на турнире против датчан. Сборная Латвии не выходила в четвертьфинал с 2009 года. Выступающий за нижегородское «Торпедо» Даугавиньш получил перелом руки в матче плей-офф с московским «Динамо» 27 февраля.

«Не знаю, кто говорил, что я пропущу чемпионат мира, я уже три недели катаюсь, с рукой все хорошо. Сначала было очень больно, конечно, бросать, но сейчас, когда прошла реабилитация, я уже, можно сказать, пышу здоровьем. И вообще, если я в Кельне, значит, со мной все в порядке. Наша задача — попасть в четвертьфинал, а там уже как пойдет. Мы приехали бороться за четвертьфинал. Атмосфера в команде позитивная, у нас новый тренер, мы готовы всех удивить», — сказал Даугавиньш.

Боб Хартли, обладатель Кубка Стэнли 2001 года в качестве главного тренера «Колорадо», тренирует сборную Латвии с декабря 2016 года. «У нас просто отличный тренер. Не так просто Кубок Стэнли выиграть, видно, какой у него опыт. Последние два месяца он ставит нам новый хоккей, и мне кажется, что в последних контрольных матчах мы уже были близки к тому, что он хочет видеть», — отметил собеседник агентства.
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