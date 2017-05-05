Даугавиньш заявил, что вместе с хоккеистами Латвии готов удивлять на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Латвии, играющая в одной группе с россиянами, в субботу проведет в Германии первый матч на турнире против датчан. Сборная Латвии не выходила в четвертьфинал с 2009 года. Выступающий за нижегородское «Торпедо» Даугавиньш получил перелом руки в матче плей-офф с московским «Динамо» 27 февраля.

«Не знаю, кто говорил, что я пропущу чемпионат мира, я уже три недели катаюсь, с рукой все хорошо. Сначала было очень больно, конечно, бросать, но сейчас, когда прошла реабилитация, я уже, можно сказать, пышу здоровьем. И вообще, если я в Кельне, значит, со мной все в порядке. Наша задача — попасть в четвертьфинал, а там уже как пойдет. Мы приехали бороться за четвертьфинал. Атмосфера в команде позитивная, у нас новый тренер, мы готовы всех удивить», — сказал Даугавиньш.

Боб Хартли, обладатель Кубка Стэнли 2001 года в качестве главного тренера «Колорадо», тренирует сборную Латвии с декабря 2016 года. «У нас просто отличный тренер. Не так просто Кубок Стэнли выиграть, видно, какой у него опыт. Последние два месяца он ставит нам новый хоккей, и мне кажется, что в последних контрольных матчах мы уже были близки к тому, что он хочет видеть», — отметил собеседник агентства.