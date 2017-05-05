Умарк: Шведов нужно считать фаворитами не только в игре с РФ, но и на всем ЧМ
Сборную Швеции по хоккею нужно считать фаворитом не только в игре с россиянами, но и на всем чемпионате мира 2017 года, заявил агентству «Р-Спорт» форвард сборной Швеции и уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Шведы в пятницу в Германии сыграют со сборной России в первом матче на турнире. В начальную заявку на чемпионат мира шведы включили 20 игроков, 16 из которых представляют клубы НХЛ.
«Понятно, что на чемпионате мира 2017 года достаточно хороших команд, но когда у тебя в составе как минимум 16 человек из НХЛ, ты должен считаться фаворитом. Это относится не только к игре со сборной России, но и ко всему турниру. С россиянами будет без сомнений тяжелый матч, пожалуй, это самый сильный соперник на групповом этапе, и мы будем готовы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter