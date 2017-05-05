Умарк: Шведов нужно считать фаворитами не только в игре с РФ, но и на всем ЧМ

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Шведы в пятницу в Германии сыграют со сборной России в первом матче на турнире. В начальную заявку на чемпионат мира шведы включили 20 игроков, 16 из которых представляют клубы НХЛ.

«Понятно, что на чемпионате мира 2017 года достаточно хороших команд, но когда у тебя в составе как минимум 16 человек из НХЛ, ты должен считаться фаворитом. Это относится не только к игре со сборной России, но и ко всему турниру. С россиянами будет без сомнений тяжелый матч, пожалуй, это самый сильный соперник на групповом этапе, и мы будем готовы. Какие-то выводы по матчу Евротура на прошлой неделе, когда мы победили россиян в овертайме, делать не стоит — состав команды уже прилично поменялся», — сказал Умарк.