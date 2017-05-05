Первый канал покажет все матчи сборной России на ЧМ
Первый канал покажет все матчи сборной России на чемпионате мира в прямолм эфире.
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Турнир стартует сегодня во Франции и Германии.
Расписание трансляций:
Швеция — Россия, 5 мая, начало — в 17.15.
Италия — Россия, 7 мая — 13.15.
Германия — Россия, 8 мая — 17.15.
Россия — Дания, 11 мая — 17.15.
Россия — Словакия, 13 мая — 17.15.
Россия — Латвия, 15 мая — 21.15.
Россия — США, 16 мая — 17.15.
Также Первый будет в режиме онлайн транслировать четвертьфинал, полуфинал (с участием России в случае ее выхода в плей-офф) и финальную игру чемпионата. Комментаторами будут Андрей Голованов и Александр Кузмак.
Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.
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