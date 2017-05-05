Первый канал покажет все матчи сборной России на ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Турнир стартует сегодня во Франции и Германии.

Расписание трансляций:

Швеция — Россия, 5 мая, начало — в 17.15.

Италия — Россия, 7 мая — 13.15.

Германия — Россия, 8 мая — 17.15.

Россия — Дания, 11 мая — 17.15.

Россия — Словакия, 13 мая — 17.15.

Россия — Латвия, 15 мая — 21.15.

Россия — США, 16 мая — 17.15.

Также Первый будет в режиме онлайн транслировать четвертьфинал, полуфинал (с участием России в случае ее выхода в плей-офф) и финальную игру чемпионата. Комментаторами будут Андрей Голованов и Александр Кузмак.

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.