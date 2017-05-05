Сорокин: Ничего страшного в статусе второго номера сборной России по хоккею нет

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Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Первый матч турнира сборная России проведет против команды Швеции в Германии в пятницу. Ранее тренер вратарей россиян Рашит Давыдов заявил, что первым номером сборной будет Андрей Василевский.

«Нет, конечно, — ответил Сорокин на вопрос о том, обидел ли его статус второго номера. — Наоборот. Чемпионат мира — большой турнир, в таких ставка всегда делается на одного вратаря. Два остальных должны быть готовы в любой момент выйти, поддержать, помочь основному. Ничего страшного в статусе второго или третьего номера нет. Надо радоваться, что я вообще сюда попал и имею шанс сыграть».