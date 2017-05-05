Сборная Беларуси по хоккею сыграет первый матч ЧМ против Финляндии

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29650937/
5 мая 2017, 9:13 | БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею сыграет первый матч ЧМ против Финляндии

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня первую игру чемпионата мира, который стартует во Франции и Германии, против Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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© РИА "Новости"

Стартовое вбрасывание во встрече команды Дэйва Льюиса с соперниками на ледовой площадке AccorHotels Arena в Париже, где состоятся матчи группы В, произойдет в 17.15. Прямую трансляцию будет вести телеканал «Беларусь 1».

В ходе подготовки к чемпионату мира белорусские хоккеисты в апреле провели поединки в Евровызове с Латвией (0:1, 3:0), Германией (3:1, 1:2), Швецией (1:4, 1:5) и Францией (1:3, 4:1). Еще перед отлетом на мировой форум тренерский штаб определил состав команды, который до сих пор вызывает много споров у специалистов и болельщиков. Вне заявки на мировой форум остался нападающий Андрей Степанов и еще несколько знаковых игроков. Дэйв Льюис накануне старта турнира отметил защитную линию как наиболее сильное звено своей команды. В то же время у наставника оставались вопросы к линии нападения. Удалось ли их решить? Ответ на этот вопрос будет дан в ближайшую неделю.

Первый соперник белорусов в Париже сборная Финляндии — команда мастеровитая молодая и амбициозная. Подопечные Лаури Мирьямяки в ходе подготовки к чемпионату на Чешских играх 29 апреля одолели Россию, не позволив соперникам забросить ни одной шайбы — 1:0. В предстоящем матче с Беларусью финны оставили в запасе 18-летнего хоккейного вундеркинда форварда Ессе Пульюярви, который неплохо выглядел в подготовительный период в атакующем звене с Себастьяном Ахо и Валттери Филппулой. Планируется, что финны сыграют сегодня против белорусов в 12 нападающих и семь защитников.

Годом ранее сборные Беларуси и Финляндии также открывали чемпионат мира в группе В в Санкт-Петербурге, и подопечные Дэйва Льюиса потерпели поражение 2:6.

На первом этапе турнира 16 команд разделены на две группы:

Группа A (Кельн): Россия, США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Дания, Италия.

Группа B (Париж): Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Беларусь, Норвегия, Франция, Словения.

Календарь игр сборной Беларуси на групповой стадии:

5 мая — Финляндия — Беларусь (начало матча в 17.15 по минскому времени),

6 мая — Беларусь — Чехия (17.15),

8 мая — Беларусь — Канада (17.15),

10 мая — Швейцария — Беларусь (17.15),

12 мая — Франция — Беларусь (21.15),

13 мая — Словения — Беларусь (17.15),

16 мая — Беларусь — Норвегия (13.15).

Команды, занявшие первые четыре места в каждой группе, выйдут в четвертьфинал, матчи этой стадии состоятся 18 мая. Полуфинал мирового форума — 20 мая. Матч за третье место и финал будут сыграны в Кельне 21 мая.
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