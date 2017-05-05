Чемпионат мира: российские хоккеисты идут за 1-м золотом за три года

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Группа А проведет свои матчи на вмещающей 18,5 тысяч зрителей «Ланксесс Арене» в Кельне. В этой группе сыграют сборные России, Германии, США, Швеции, Латвии, Словакии, Дании и Италии. Матчи группы B пройдут во вмещающем 14,5 парижском дворце «АккорХотелс Арена» (известен как дворец спорта «Берси»), в этой группе сыграют команды Франции, Канады, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, Белоруссии и Словении.

Ранее Кельн принимал матчи чемпионата мира по хоккею в 1955, 2001 и 2010 годах, Париж проведет турнир во второй раз в истории (ранее — в 1951 году).

Сборная России: без Бобровского и Радулова, но с Кучеровым и Панариным

В составе национальной команды в Германию прилетели 28 хоккеистов, но в начальную заявку попали только 22 игрока (всего в заявку можно включить 25 человек). Вне начальной заявки остались нападающие Валерий Ничушкин, Кирилл Капризов, Роман Любимов, Андрей Светлаков, защитники Алексей Береглазов и Михаил Науменков. При этом согласно регламенту IIHF, позволяющему принимать участие в ледовых тренировках лишь 25 игрокам, Светлаков, Береглазов и Капризов даже не работали с командой в Кельне. По информации «Р-Спорт», в пятницу национальная команда может внести в заявку еще одного нападающего.

«Все сильнейшие на данный момент игроки попадут в начальную заявку и выйдут на первый матч со шведами, — заявил тренер сборной России Игорь Никитин за день до первой игры на чемпионате мира. — По Ничушкину есть нюансы, есть микротравма. Нужно понимать, что заявка не резиновая. Это тонкие все моменты, потому что выйти на первый матч должны готовые на сто процентов ребята».

Впервые с 2014 года, когда сборную России возглавил Олег Знарок, ворота национальной команды на чемпионате мира, будет защищать не Сергей Бобровский, которого было решено «не перегружать». Первым номером сборной в Кельне будет Андрей Василевский из клуба НХЛ «Тампа», вторым — Илья Сорокин, а шансы еще одного вратаря Игоря Шестеркина получить игровое время не велики.

Капитаном сборной России был выбран Сергей Мозякин, его ассистентами — Вадим Шипачев и Антон Белов. «Конечно, для меня честь быть капитаном, всем этого хочется, для меня это, можно сказать, вершина, до которой я наконец-то добрался. У нас собралась отличная команда, сильный тренерский состав, все на уровне, мы можем многое в Кельне. Когда приезжаешь в сборную, хочется выиграть золото, у нас такая цель, это единственная цель», — сказал Мозякин.

Вновь нет в команде отыгравшего великолепный сезон за «Монреаль» Александра Радулова. 30-летний форвард сразу же заявил, что не поедет в сборную, но национальная команда зачем-то объявила о вызове Радулова, после чего глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов заявил, что нападающий не приедет на турнир «из-за отсутствия контракта». Таким образом, Радулов, еще ни разу не игравший на чемпионатах мира под руководством Знарка, пропустит четвертый турнир подряд. Не сыграют в Кельне и главные звезды санкт-петербургского СКА, их возвращение в строй после травм ожидается к началу сезона-2017/18.

«Радулова мы приглашали, вопросы по нему мы не хотим обсуждать. Хороший коллектив сложился у нас и так, эти ребята, которые в команде, будут лед грызть. Едем за победой, мы собрали лучших игроков. Мне их не было сложно собрать, я в них уверен, как в самом себе», — сказал Олег Знарок.

Под руководством Знарка россияне неизменно выигрывали медали чемпионатов мира: золото ЧМ-2014 в Белоруссии, серебро ЧМ-2015 в Чехии и бронзу ЧМ-2016. В случае успеха сборная России выиграет свой пятый чемпионат мира за последние десять турниров.

Канада, США, Швеция — в числе претендентов на медали

Главным фаворитом турнира, безусловно, является сборная Канады. Действующие чемпионы мира выиграли 19 из 20 последних матчей на мировых первенствах. При этом состав «кленовых листьев» в 2017 году очевидно мощнее, чем на чемпионате мира год назад. Если в Россию из звезд первой величины канадцы привезли лишь Кори Перри, Коннора Макдэвида, Тэйлора Холла, Мэтта Дюшена, Райана О’Райлли и Брэд Маршанда, то теперь в составе — Клод Жиру, Нэтан Маккиннон, Уэйн Симмондс, Марк-Эдуард Власич, Митч Марнер, те же Дюшен и О’Райлли.

Также очевидным фаворитом турнира можно назвать и шведов, в состав которых войдут по меньшей мере 16 игроков из НХЛ, что может показаться удивительным в свете отказа североамериканской лиги участвовать в Олимпиаде-2018. Однако, по словам главного тренера шведов Рикарда Гренборга, думать о Играх в Корее рано. «Не думаю, что большое число игроков из НХЛ на чемпионате мира — это проблема, мы живем здесь и сейчас, сильно далеко вперед не забегаем», — сказал Гренборг.

Весьма внушительный состав собрала сборная США, в Кельн приехали главные звезды «Калгари» и «Баффало» Джонни Годро и Джек Айкел, а также Дилан Ларкин из «Детройта». «Чемпионат мира — это особенный турнир, знаю, что сборная США почти 60 лет (с 1960 года) не выигрывала золото, и пора уже нам переписать историю, в этом году собрался действительно хороший состав», — сказал Годро агентству «Р-Спорт».

Среди главных звезд турнира можно назвать россиян Никиту Кучерова и Артемия Панарина, американцев Джонни Годро, Джека Айкела и Дилана Ларкина, канадцев Нэйтана Маккиннона, Уэйна Симмондса и Клода Жиру, чехов Давида Пастрняка, Якуба Ворачека, Томаша Плеканеца, шведов Габриэля Ландескога, Виктора Хедмана, Оливера Экмана-Ларссона.

Групповой этап турнира продлится до 16 мая, четвертьфинальные матчи состоятся 18 мая в Кельне и Париже, а полуфинальные и матчи за медали пройдут в немецком городе 20 и 21 мая соответственно.