Артемий Панарин: Собираемся дойти до финала и выиграть его!

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— Удалось ли за короткое время после окончания плей-офф прийти в себя и подготовиться к чемпионату мира?

— К турниру, считаю, готов. Сейчас будет тренировка, завтра раскатка перед игрой, поэтому все будет хорошо. Они мне помогут полностью набрать нужные кондиции.

— Удалось ли вернуть прежнее взаимопонимание в звене с Шипачевым и Дадоновым?

— Постояли несколько раз на тренировке в большинстве. Все нормально, ничего не забыл. Турнир длинный, может быть, нам троим удастся придумать что-то новенькое.

— Со Швецией неделю назад сборная России играла в Евротуре и упустила победу в третьем периоде.

— Я не спрашивал ребят об этом матче. Думаю, все его уже забыли. У шведов сейчас подобрался хороший состав, но и у нас тоже отличные игроки.

— Уже окунулись с головой в нашу атмосферу после года в НХЛ?

— Да, уже с ходу понимаю все наши шутки. Второй год за океаном пролетел быстрее, ведь у нас был Кубок мира, где виделись многие игроки сборной. Показалось, что уехал из национальной команды только совсем недавно. А в мае, когда прилетел на чемпионат мира в Москву, казалось, что года три не видел ни одного россиянина.

— Недавно вы сказали, что не понимаете, почему игроки уезжают из КХЛ, ведь впереди Олимпиада.

— Думаю, что в такой ситуации, когда Олимпиада пройдет без энхаэловцев, лучше остаться еще на сезон поиграть дома. Конечно, каждый решает сам. Как бы там ни было, в России очень много хороших хоккеистов. Уверен, у нас соберется отличная, боевая сборная.

— У многих игроков, чей сезон завершен, соцсети пестрят пляжными фотографиями. Не смущает, что кто-то уже отдыхает, а вам придется еще три недели напрягаться?

— Да вы что! Играть за сборную — это удовольствие и честь! «Инстаграм» и прочее стараюсь не смотреть. Лучше не отвлекать себя от серьезного турнира. Нам сейчас не до отдыха, мы собираемся идти до конца, до финала и выиграть его. Постараемся отдать все, чтобы победить, и уже тогда будем отдыхать.

Марат САФИН

из Кельна.