Артемий Панарин: Собираемся дойти до финала и выиграть его!

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29649300/
5 мая 2017, 0:35 | Спорт-Экспресс

Артемий Панарин: Собираемся дойти до финала и выиграть его!

Накануне матча со Швецией один из лидеров сборной России в интервью «СЭ» рассказал о готовности к турниру.

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— Удалось ли за короткое время после окончания плей-офф прийти в себя и подготовиться к чемпионату мира?

— К турниру, считаю, готов. Сейчас будет тренировка, завтра раскатка перед игрой, поэтому все будет хорошо. Они мне помогут полностью набрать нужные кондиции.

— Удалось ли вернуть прежнее взаимопонимание в звене с Шипачевым и Дадоновым?

— Постояли несколько раз на тренировке в большинстве. Все нормально, ничего не забыл. Турнир длинный, может быть, нам троим удастся придумать что-то новенькое.

— Со Швецией неделю назад сборная России играла в Евротуре и упустила победу в третьем периоде.

— Я не спрашивал ребят об этом матче. Думаю, все его уже забыли. У шведов сейчас подобрался хороший состав, но и у нас тоже отличные игроки.

— Уже окунулись с головой в нашу атмосферу после года в НХЛ?

— Да, уже с ходу понимаю все наши шутки. Второй год за океаном пролетел быстрее, ведь у нас был Кубок мира, где виделись многие игроки сборной. Показалось, что уехал из национальной команды только совсем недавно. А в мае, когда прилетел на чемпионат мира в Москву, казалось, что года три не видел ни одного россиянина.

— Недавно вы сказали, что не понимаете, почему игроки уезжают из КХЛ, ведь впереди Олимпиада.

— Думаю, что в такой ситуации, когда Олимпиада пройдет без энхаэловцев, лучше остаться еще на сезон поиграть дома. Конечно, каждый решает сам. Как бы там ни было, в России очень много хороших хоккеистов. Уверен, у нас соберется отличная, боевая сборная.

— У многих игроков, чей сезон завершен, соцсети пестрят пляжными фотографиями. Не смущает, что кто-то уже отдыхает, а вам придется еще три недели напрягаться?

— Да вы что! Играть за сборную — это удовольствие и честь! «Инстаграм» и прочее стараюсь не смотреть. Лучше не отвлекать себя от серьезного турнира. Нам сейчас не до отдыха, мы собираемся идти до конца, до финала и выиграть его. Постараемся отдать все, чтобы победить, и уже тогда будем отдыхать.

Марат САФИН
из Кельна.
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