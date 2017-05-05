ЧМ-2017: главный турнир планеты

Олимпиада осталась без НХЛ. По крайней мере — ближайшая. С Кубком мира ясности никакой. Более того, в 2019 году с огромной долей вероятности Коллективное соглашение между Национальной хоккейной лигой и профсоюзом игроков будет расторгнуто, есть у профсоюза такая опция, и пропуск Игр вместе с «эскроу» в данном случае — серьезные факторы. Тем самым запланированный на 2020 год следующий потомок Кубка Канады оказался под серьезной угрозой. Да и изначально был, если уж на то пошло.

Возрожденный после перерыва в 12 лет супертурнир принес значительно меньше прибыли, чем прогнозировалось. НХЛ ожидала заработать минимум 100 миллионов долларов, а то и 150, из которых половина должна была отойти игрокам, однако не дотянула и до 40. В итоге каждый участник получил менее 80 тысяч долларов. А те, кто не участвовал, по 10. И никакого тебе ажиотажа, небольшой зрительский интерес с зияющими пустотами на трибунах во время финала, да и в плане интриги все было плохо. Хоккеисты остались не очень довольны.

Еще в начале сентябре мы предвкушали два потрясных события в ближайшие полтора года. Между ними болтался чемпионат мира, который как бы «не пришей рукав». В итоге первое разочаровало, а второе грозит превратиться в аналог Евротура, пусть и с гораздо более высокой мотивационной составляющей и неплохими североамериканскими командами. И этот самый ЧМ, вроде бы не нужный и не вызывающий особенного интереса, вдруг стал главным турниром планеты на ближайшие годы.

И, что больше всего радует, многие звездные игроки НХЛ, получив по Олимпиаде от ворот поворот, приняли решение усилить свои сборные. 80 энхаэловцев уже прибыли в Кельн и Париж, среди которых Никита Кучеров, до последнего преследовавший Сидни Кросби в гонке лучших снайперов, Артемий Панарин, Виктор Хедман, номинированный за океаном на приз лучшему защитнику, Оливер Экман-Ларссон, обладатели Кубка мира Клод Жиру и Райан О'Райлли, Якуб Ворачек, Натан Маккиннон, Джонни Годро, Джек Айкел, Марк Шайфли, Мэтт Дюшен, Габриэль Ландескуг, Джейкоб Трауба и олимпийский чемпион Марк-Эдуард Власик.

И еще порядка 20 представителей сильнейшей лиги мира может подъехать, причем серьезных представителей. А сколько крутой, очень и очень задорной и, самое главное, предельно мастеровитой молодежи, уже добившейся солидных успехов! Блестяще дебютировавший в «Филадельфии» Проворов, Сорокин, Василевский, Марнер, Нюландер, Ахо, Элерс, Пастрняк, Рантанен, Пульюярви, Хонка, Пойнт, Ларкин, Макэвой, Хэнифин, Келлер, Дворак, Эрикссон-Эк, Мальгин — и список можно продолжать. Если Знарок изменит свое мнение — то еще и Капризов, один из главных претендентов на приз лучшему молодому игроку от Европейского хоккейного альянса.

И не припомнить, когда на чемпионат мира приезжало бы столько крутых молодых ребят. Да и вообще — средний возраст многих команд, особенно главных фаворитов, в районе 25 лет. А у России — и того меньше, моложе российской команды только США. К слову, когда Олег Знарок в последний раз привозил на ЧМ кучу новичков — вынес всех в одну калитку, хотя тогда остальные члены «Большой шестерки» и привезли едва ли не третьи составы.

С европейскими звездами тоже полный порядок. И турнир получается очень и очень представительным. Да еще и интрига в нем — гораздо более серьезная, чем на условной Олимпиаде, где канадцы не оставляют никому шансов. Россия, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия, США — выиграть может любой, у всех есть как преимущества, так и недостатки. Тем интереснее. Кто-то, конечно, может вмешаться в этот спор. Для ЧМ сюрпризы не редкость. Но даже если и нет — это в любом случае будет весьма и весьма интересно. Не говоря уже о том, насколько любопытным получился состав россиян, здорово бегущий и манящий блеском глаз.

На днях Рене Фазель заявил, что рассматривает возможность сокращения элитного дивизиона чемпионата мира до 12 команд. В этом случае при наличии столь же высокого интереса со стороны энхаэловцев турнир может напрочь затмить собой все остальное. Хотя бы до Пекина-2022. И нам уже сейчас будет на что посмотреть. Чем полюбоваться.

Игорь ЕРОНКО.