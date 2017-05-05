Швеция: застенчивый фаворит

Для того чтобы описать нынешний вариант «Тре Крунур», не подойдут только одна-две краски. Требуется более широкая палитра, ведь эта команда сочетает в себе самые разные оттенки. Для начала отметим, что такой мощный состав шведы на чемпионат мира не привозили с 2012 года, когда проводили совместный турнир с Финляндией. Пять лет назад на льду Стокгольма «дримтим», которым руководил Пер Мортс, в игре на групповом этапе был уничтожен Малкиным и Ко со счетом 3:7. В четвертьфинале хозяева не справились даже с не самой сильной чешской командой и с позором завершили для себя тот чемпионат. Так что, вспоминая прошлое, звезды еще ничего не гарантируют.

Преемник Мортса Рикард Гренберг, хорошо запомнившийся российским болельщикам по обменам репликами и жестами с Олегом Знарком в полуфинале ЧМ-2014 в Минске, до своего предшественника не дотягивает. Это — если говорить о чисто тренерских умениях. Ни на Кубке мира, ни по ходу Евротура сборная Швеции в нынешнем сезоне не поражала воображение, производя двойственное впечатление. Иногда, когда она забирала себе контроль шайбы, казалось, что страшнее зверя нет. Но команда так же быстро рассыпалась, если что-то начинало идти не по плану. Часто кажется, что шведы просто стесняются в силу менталитета взять и схватить то, что им принадлежит по праву. Возможно, это национальная черта и дело совершенно не в тренере. Самого Гренберга нельзя назвать тихоней и размазней. В те времена, когда он был игроком в конце 1980-х — начале 1990-х, то отличался буйным нравом и жестким стилем, набирая кучу штрафных минут. Тем не менее частенько его команда ведет себя так, как школьник на первом свидании — робеет и не спешит сделать первый шаг.

В текущем сезоне у Гренберга есть небольшое превосходство: он с учетом Кубка мира выиграл у Олега Знарка три матча из пяти. И у этого тренера по сравнению с Мортсом есть весомое преимущество. К нему готовы ехать игроки из НХЛ, раньше всеми путями увиливавшие от поездки на чемпионат мира. Гренберг долгое время работал тренером в юниорских, молодежных и первых сборных Швеции, поэтому почти все кандидаты в свое время прошли через его руки.

Сейчас в защитной линии (за исключением хоккеиста «Оттавы» Эрика Карлссона) собраны, наверное, все сильнейшие, включая одного из лучших представителей этого амплуа в мире — Виктора Хедмана из «Тампы». Атака смотрится менее внушительно, но от прошлогоднего чемпионата мира отличается как небо и земля — в лучшую сторону.

Есть и кому созидать (Элиас Линдхольм и Виктор Раск), и кому обороняться и толкаться (Габриэль Ландескуг и Маркус Крюгер). Разве что чистых снайперов элитного уровня нет. Зато технарей, способных соорудить момент из ничего, хватает. Взять, например, хорошо всем знакомого по «Салавату» Линуса Умарка и одного из самых ярких дебютантов сезона НХЛ Вильяма Нюландера из «Торонто».

По всему выходит, что сборная Швеции это не только фаворит группы А, но и всего чемпионата мира. Но не будем спешить. Существует помимо тренерского еще один фактор, заставляющий снять розовые очки при оценке шансов «Тре Крунур», — вратарский. Планирующийся под первым номером Эдди Лэк в нынешнем сезоне совершенно не потянул в «Каролине», так что на помощь ветерану Кэму Уорду «Харрикейнз» выменяли на днях у «Чикаго» Скотта Дарлинга. Возможности его партнеров по сборной Виктора Фаста и Никласа Сведберга знает любой человек, иногда следующий за КХЛ. Лично бы я в поход за золотыми медалями обоих предпочел бы не брать, оставив дома. Оба способны подменить на одну-две игры основного вратаря, но для решения больших задач не подходят.

Контрольные матчи показательны только отчасти. Тем не менее огромное количество пропущенных шайб с учетом присутствия в составе представителей НХЛ наводит на мысль, что сборная Швеции пока далека от своего идеала. Это не должно расслаблять россиян, неделю назад в матче Евротура растерявших преимущество в две шайбы. Хотя по игре команда Олега Знарка даже выглядела поинтереснее. Здесь и сейчас в шведах со всеми их звездами нет ничего страшного. Главное — не отдавать без борьбы контроль над шайбой и постоянно оказывать на скандинавов физическое давление. Победить их сборной России вполне по силам, что, надеемся, мы и увидим вечером в пятницу на арене в Кельне.