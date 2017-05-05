Россия едет в Кельн за очередными медалями

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С 5 по 21 мая в Кельне и Париже пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин. Традиционно сборная России является одним из фаворитов турнира. Однако мировому первенству 2017 года уготован особый статус в связи с решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать хоккеистов своих клубов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

В этой связи последний предолимпийский чемпионат мира будет играть первостепенную роль в подготовке игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) к соревнованиям в Южной Корее. Впрочем, ряд топовых сборных в целях привлечения внимания к себе решили заявить в состав нескольких звезд НХЛ первой величины. Национальные команды Канады, США, Чехии, Швеции и Финляндии собрали необычайно сильные составы, на фоне которых у сборной России не самые звездные имена. Но эксперты «Известий» считают, что за счет организации игры и мотивации россиян из КХЛ у команды Олега Знарка есть шансы на успех.

— При всех оговорках наша команда должна нацеливаться как минимум на попадание в полуфинал, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший. — Дальше уже надо смотреть по ситуации, в какой форме подойдут фавориты к решающим матчам. И в любом случае не паниковать и не делать трагедии из возможных неудач. Состав у нас во многом экспериментальный, и сейчас главное — не столько результат на ЧМ, сколько осознание своих сильных и слабых сторон, над которыми надо будет тренерам работать в оставшиеся до Олимпиады месяцы.

Всего в сборную России было вызвано пять игроков из НХЛ: вратарь Андрей Василевский, защитник Иван Проворов, нападающие Никита Кучеров, Владислав Наместников и Артемий Панарин. Кроме того, в расположении национальной команды находятся игроки магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов и Виктор Антипин, на днях подписавшие контракты с клубами из-за океана. В то же время Федерация хоккея России (ФХР) уже объявила, что не будет дожидаться хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, которые продолжают биться за выход в полуфинал Кубка Стэнли.

Цитата Александр Пашков Тренеры и руководители федерации правильно сделали, что заранее определились в отношении Овечкина, Кузнецова и Орлова. Все трое и так будут выжаты как лимон после серии с «Питтсбургом», и далеко не факт, что после длительного перелета в Европу смогут к плей-офф с листа вписаться в игру нашей команды и помочь ей. Поэтому не нужно ради них лишать места игроков из КХЛ, которым надо готовиться к Олимпиаде, где того же Овечкина мы всё равно уже не увидим.

По мнению Владимира Юрзинова, основными конкурентами сборной России будут те же сборные, что и раньше.

— Вряд ли этот чемпионат мира подарит нам неожиданности — очень уж сильные составы у фаворитов, — отметил бывший тренер сборных СССР и России. — Поэтому за золото, помимо России, будут бороться канадцы, чехи, финны, шведы и американцы. Очень многое в отношении нашей команды будет понятно по первому матчу в группе со Швецией. Там возможны проблемы, так как Россия только набирает форму и наигрывает звенья. А вот к заключительной игре в группе — против команды США — ребята уже должны будут явить миру свой истинный уровень.

В группе А, которая будет выступать в Кельне, помимо России также выступят сборные США, Швеции, Германии, Словакии, Дании, Латвии и Италии.

— В целом у нас, как обычно, ровная группа с двумя главными конкурентами — шведами и американцами, а также традиционно крепкими немцам, словаками, латышами и очень быстро прогрессирующими в последние годы датчанами, — подчеркнул Александр Пашков. — В этих условиях Россия обязана занимать 1−2 место, чтобы иметь нормальную сетку в четвертьфинале и избавиться от необходимости тратить силы и время на поездку в Париж.

Наша национальная команда является рекордсменом по числу побед на хоккейных чемпионатах мира. На счету сборных СССР и России 27 выигрышей мировых первенств. У ближайших преследователей — канадцев всего 26 золотых медалей.

В первом матче чемпионата мира-2017 в Кельне сборная России сыграет с командой Швеции. Игра состоится 5 мая и начнется в 17:15 мск.