Роман Любимов: Учил английский по «Росомахе»

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Сборная России прибыла в Кельн, где 5 мая проведет стартовый матч чемпионата мира против команды Швеции. Пока главный тренер команды Олег Знарок не определился с окончательной заявкой на турнир и повез в Германию расширенный состав. Одним из тех, кто еще не имеет гарантированного места в команде на ЧМ, является нападающий Роман Любимов. Год назад 24-летний хоккеист был одним из лидеров ЦСКА, выйдя с ним в финал Кубка Гагарина и дважды победив в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также он стал бронзовым призером прошлогоднего домашнего чемпионата мира, после чего уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), заключив однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз», где имел немного игрового времени и практически не выступал в концовке сезона.

Накануне ЧМ в эксклюзивном интервью «Известиям» Роман Любимов рассказал, насколько повлияет на его решение вернуться в Россию отказ НХЛ отпустить своих хоккеистов на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхан, и сравнил уровни двух сильнейших лиг.

— Как атмосфера в нынешнем созыве сборной России?

— Атмосфера в сборной хорошая, рабочая. Находиться в ней одно удовольствие, поскольку мое знание английского языка не позволяло мне достаточно свободно жить и общаться в Америке. А сейчас в национальной сборной слышу родную речь в раздевалке, всё понимаю и могу со всеми поговорить на любую тему.

— С освоением английского языка вам очень тяжело?

— Тяжеловато. Я его уже вполне понимаю и фильмы на нем смотреть могу. Но пока сам построю фразу в голове, много времени проходит. Хотя в последнее время это стало быстрее происходить.

— Вы прямо по фильмам учите язык?

— Да, стараюсь общаться полными фразами, как их в кино слышу. Ходил в Филадельфии на «Девушку в поезде», «Росомаху», вслушивался в речь.

— В бытовом плане как вам Филадельфия?

— Хороший город, очень приятный для жизни. Мы с женой и ребенком весь год там прожили. Никаких проблем и вопросов не возникало. Всё, что было надо, легко находилось. Мы жили в пригороде рядом с тренировочной ареной: тихо, спокойно, чисто. В сам город выезжали разве что в ресторан поесть. И жена сама добиралась на матчи уже после того, как я туда отправлялся вместе с командой.

— Какое там самое запоминающееся место?

— Появившись в Филадельфии, я сразу поехал на ступеньки, по которым бегал Сильвестр Сталлоне в знаменитой сцене из фильма «Рокки». Уже потом мне сказали, что там есть огромная картинная галерея, но ее в течение сезона не успел посетить. Еще океанариум там хороший. Зоопарк неплохой. Было много мест, куда мы могли ездить развлекать дочку.

— Какова вероятность, что останетесь в «Филадельфии» на следующий сезон?

— Сейчас не могу ответить на этот вопрос, поскольку ситуация с «Филадельфией» немного запутанная. У меня агент работает с клубом. Посмотрим, как всё будет дальше.

— Уровень НХЛ значительно отличается от КХЛ?

— Скорости там повыше. Действительно собраны лучшие игроки. Но сложнее всего то, что нужно воспринимать английскую речь, чтобы понимать тренера в раздевалке и быстро реагировать на подсказки партнеров по команде на льду. А у меня часто уходило время на то, что в голове перевести речь на русский язык.

— Тяжело адаптироваться к меньшему игровому времени по сравнению с ЦСКА?

— Да. Я ведь в основном выступал в четвертом звене, получал по 5−7 минут игрового времени за матч. И тяжело даже не из-за количества времени, просто оно еще разбито на отрезки. Выпускают на лед в начале периода, потом долго сидишь на лавке, потом снова ненадолго на лед в середине, опять перерыв — и уже в конце выпускают, чтобы дать отдохнуть первому звену. Толком не успеваешь почувствовать лед, игровой ритм.

— Рассматриваете вариант с возвращением в ЦСКА?

— Не могу ответить на этот вопрос. Идут переговоры с «Филадельфией», оттуда пока конкретного предложения остаться не было. Процесс будет долгий, поэтому трудно сказать, останусь в НХЛ или нет.

— Руководство ЦСКА выходило на вас с предложением?

— Я читал в прессе об их желании вернуть меня в клуб. Но до конкретного предложения дело не доходило. Когда я прилетел в Москву в расположение сборной, мне позвонили из ЦСКА, поинтересовались, как у меня дела. Но не предлагали вернуться. Так что сейчас думаю не об этом, а о том, как попасть в окончательную заявку на чемпионат мира. Тогда и переговоры будет вести проще.

— После того как НХЛ не договорилась с МОК, многие считали, что наши хоккеисты ради Олимпиады вернутся из-за океана. Но Алексей Береглазов, Виктор Антипин, Андрей Миронов, наоборот, подписали контракты с североамериканскими клубами. Вас тоже Пхенчхан не остановит от продолжения карьеры в НХЛ?