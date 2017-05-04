Жиру — капитан сборной Канады на ЧМ, Дюшейн, О’Райлли и Власич — ассистенты
Нападающий Клод Жиру стал капитаном сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте сборной.
Ассистентами капитана назначены Мэтт Дюшейн, Райан О’Райлли и
«В нашей команде немало лидеров, и много кто мог бы стать капитаном. Однако мы выбрали Клода Жиру, который помог сборной Канады завоевать медали на нескольких международных турнирах», — сказал главный тренер команды Джон Купер.
Канадцы являются действующими чемпионами мира, они завоёвывали золото в 2015 и 2016 году.
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