Ассистентами капитана назначены Мэтт Дюшейн, Райан О’Райлли и Марк-Эдуар Власич.

«В нашей команде немало лидеров, и много кто мог бы стать капитаном. Однако мы выбрали Клода Жиру, который помог сборной Канады завоевать медали на нескольких международных турнирах», — сказал главный тренер команды Джон Купер.

Канадцы являются действующими чемпионами мира, они завоёвывали золото в 2015 и 2016 году.