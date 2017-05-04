IIHF пытается найти причину обыска хоккеистов сборной Белоруссии

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Французская полиция в среду провела тщательный досмотр белорусской команды, которая прибыла в Париж на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Евровызова. В четверг, по информации издания «Прессболл», Фазель посетил тренировку сборной Белоруссии и принес извинения от IIHF.

«Вы знаете, что это может быть связано как с безопасностью, так и с антидопинговыми делами, но мы пытаемся получить ответ от французской стороны, — сказал Фазель. — Конечно, это не выход, когда такое устраивается прямо на станции при людях. Мы пытаемся найти причину, почему это произошло, и надеемся, что такое больше не случится».

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. Сборная Белоруссии в пятницу сыграет против команды Финляндии.