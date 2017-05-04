Шведы заявили на ЧМ-2017 двух вратарей, шесть защитников и 12 нападающих

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29648823/
4 мая 2017, 22:47 | Чемпионат.com

Шведы заявили на ЧМ-2017 двух вратарей, шесть защитников и 12 нападающих

Вратарь Никлас Сведберг, защитники Филип Хольм и Калле Росен, а также нападающие Деннис Эверберг и Марио Кемпе не попали в начальную заявку сборной Швеции на чемпионат мира по хоккею 2017 года, сообщается на официальном сайте федерации хоккея Швеции.

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© AP 2017

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Виктор Фаст, Эдди Лек.

Защитники: Джон Клингберг, Антон Строльман, Оливер Экман-Ларссон, Александер Эдлер, Юнас Бродин, Виктор Хедман.

Нападающие: Маркус Крюгер, Джоэль Лундквист, Джоэль Эрикссон Эк, Элиас Линдхольм, Вильям Нюландер, Карл Сёдерберг, Юаким Нордстрём, Карл Клингберг, Виктор Раск, Линус Умарк, Вильям Карлссон, Габриэль Ландеског.

Первый матч шведы проведут со сборной России 5 мая, начало в 17:15 мск.
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