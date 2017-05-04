Сказка о белых медведях. Новая суперсвязка сборной России

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Они дружат уже двадцать лет. Пятнадцать из них играли в одном звене: сначала в «Белых медведях», потом — в «Красной Армии». Они вместе шли к Кубку Харламова. Вместе боролись за серебро Калгари-2012. Даже интервью иногда давали вместе, а на вопросы о любимом игроке в один голос отвечали: Павел Дацюк. Завтра Никита Кучеров и Никита Гусев вместе дебютируют на чемпионате мира, где с большой вероятностью снова будут играть в одном звене. Впервые за последние пять лет.

Даже в «Белые медведи» Никиты пришли почти одновременно — с разницей в полгода. Там учились у Геннадия Курдина играть в быстрый хоккей «отдал-открылся». Иногда пролетали из-за небольших габаритов мимо разного рода сборных. И оттуда пошли в молодежную команду ЦСКА.

Впервые их пути серьезно разошлись весной 2011-го: 18-летний Гусев уже не мог помочь Кучерову крушить рекорды результативности юниорских чемпионатов мира на пути к бронзовым медалям, так что… делал ровно то же самое в финале МХЛ. В результате один Никита стал лучшим бомбардиром, снайпером и нападающим турнира в Дрездене, другой — завоевал те же звания в плей-офф МХЛ. Только вот медаль Гусев получил одну, а Кучеров — обе.

С тех пор наша юниорская сборная шесть лет оставалась без медалей, а «Красная Звезда» — без Кубка Харламова. Пока этой весной история в точности не повторилась.

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На следующий год, предварительно показав канадцам свою «фишку» (пас свечкой через всю площадку) во время молодежной Суперсерии, Никиты впервые вместе отправились на чемпионат мира — тоже молодежный.

Сборная России уступила в финале шведам, а пути наших героев почти сразу после этого снова разошлись, на это раз — надолго. Один — с детства мечтавший об НХЛ — полетел за океан лечить плечо, да так больше и не возвращался. Другой — посчитав, что еще не готов для лучшей лиги мира, — поехал колесить в поисках игрового времени по городам и селам. Сначала — в Тверь, а потом и вовсе — на Дальний Восток.

Но синхронизировать действия они умудрялись даже на разных континентах: не успел старший Никита перебраться из Москвы в Хабаровск, младший тут же отправился из Квебека в Руэн-Норанду. Оба — ради игровой практики. Вероятно, друзья созванивались раз в три дня не просто о жизни поболтать.

Хотя со следующего года Кучеров, казалось, начал серьезно уходить в отрыв. Он (пусть не без удачи — помогла травма Стивена Стэмкоса) перебрался из фарм-клуба в основную команду «Тампы», и в первой же смене открыл счет заброшенным шайбам, в то время как Гусев в Ханты-Мансийске мог похвастаться разве что десятью минутами игрового времени за матч да 14 очками за весь год. Но свою долю удачи — пусть и не столь молниеносной — в том сезоне заработал и он. В последнем матче регулярного чемпионата Никита испортил настроение СКА, забросив в ворота армейцев победную шайбу. А петербуржский клуб таких вещей, как известно, не прощает.

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Через год Кучеров стал самым полезным игроком НХЛ, Гусев — лучшим бомбардиром «Югры». Звания, конечно, несравнимые, но, откровенно говоря, еще кто знает, где сложнее набирать очки: в «Тампе» или в «Югре»?

Кучеров вышел в финал Кубка Стэнли, Гусев — сыграл в матче всех звезд КХЛ, где… забросил буллит, собравший на YouTube несколько миллионов просмотров. Да, они даже в этом оказались похожи. И, кстати, просмотров у буллита Гусева пока больше.

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В этом году уже Кучеров принял участие в матче всех звезд, а Гусев — завоевал Кубок Гагарина. Кучеров до последнего из всех сил тащил «Лайтнинг» к «уайлд-кард», Гусев стал лучшим бомбардиром СКА в плей-офф. По итогам сезона оба Никиты вошли в пятерку лучших бомбардиров лиги, каждый — своей.

Теперь они оба готовятся впервые защищать честь сборной России на чемпионате мира и впервые за долгое время — снова играть в одном звене. И, хочется верить, что за эти годы друзья накопили немало «фишек» для совместной реализации. Если не новых, то, по крайней мере, хорошо всеми забытых. Тем более что без медалей никто из них ни с одного чемпионата еще не возвращался.