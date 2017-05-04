Россия — без Овечкина?
В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России начинает турнир матчем против одного из главных конкурентов в борьбе за золотые медали — Швеции. В команде Олега Знарка собрано сразу несколько звезд нашего хоккея — Сергей Мозякин, Артемий Панарин, Никита Кучеров. Однако самый известный и раскрученный российский игрок — Александр Овечкин — видимо, пропустит первенство планеты впервые с 2009 года. По информации «СЭ», скорее всего, тренерский штаб сборной не будет вызывать нападающего «Вашингтона» даже в случае вылета его команды из Кубка Стэнли.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
12 чемпионатов мира, три золота, два серебра и три бронзы. 73 матча, 33 гола и 61 очко. Александр Овечкин приезжал в сборную всегда: здоровым и больным, когда не попадал в
Единственный с 2003 года случай, когда Овечкина не было на чемпионате, произошел восемь лет назад в Берне — Александр банально не успел в сборную после неудачи «Вашингтона». Только представьте: один пропущенный турнир за 14 сезонов! Российским звездам 90-х такое и не снилось.
А еще он обещал, что поедет на Олимпиаду. Когда все, даже самые большие игроки, поджали хвосты, заявляя о том, как грустно, что Пхенчхан-2018 пройдет без энхаэловцев, Александр выступил и сказал те самые слова, что побоялись сказать другие. Как бы намекая: Овечкин — это сборная России. Сборная России — это Овечкин.
Но руководство главной команды, судя по всему, приняло решение на этом чемпионате обойтись без Овечкина. Решение на первый взгляд странное и, возможно, даже абсурдное. Учитывая все вышесказанное, учитывая медийную величину Александра, чуть ли не перекрывающую популярность всех остальных игроков сборной, вместе взятых.
Однако если задуматься, то можно найти и положительные моменты. Представьте состояние Овечкина после условного вылета «Кэпиталз». Это не жизнерадостный Евгений Кузнецов, у которого впереди многолетняя энхаэловская карьера и еще множество шансов выиграть заветный Кубок. Который и в сборной, несмотря на две золотые медали чемпионатов мира, пока добился в индивидуальном плане немногого — и у него не будет, да и не может быть проблем с мотивацией.
В 2007-м — 3 (1+2) очка в 8 матчах (правда, он, уже будучи звездой НХЛ, играл тогда в четвертом звене).
В 2011-м — 0 (!) очков в 5 матчах.
В 2016 году на домашнем ЧМ — 2 (1+1) очка в 6 матчах.
И во всех трех случаях Овечкин приезжал в сборную по ходу турнира — эмоционально и физически выхолощенным. Хотите повторения ситуации?
И дело не только в усталости. «СЭ» уже неоднократно писал об этом, но не лишним будет повториться: Овечкину в этой сборной может не найтись роли.
Надо четко понимать — да, Александр один из величайших хоккеистов современности, но прямо сейчас, на момент 5 мая 2017 года, у него нет мощных игровых преимуществ перед конкурентами за место на левом фланге атаки — Мозякиным, Кучеровым и Панариным, — которые бы перекрывали их лучшее эмоциональное состояние и сыгранность с партнерами. Увы, Овечкин на сегодняшний день — не хоккейный Роналду. Он заменим.
Так стоит ли Знарку ломать команду через колено и устраивать себе и другим головную боль
А нам не стоит хоронить Александра и его «Вашингтон» раньше времени. В свитере сборной мы его еще увидим, и не раз. Пусть он
Павел КЛИМОВИЦКИЙ
ОВЕЧКИН ВСЕГДА ПРИЕЗЖАЛ НА ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
С 2004 года Александр Овечкин принял участие в 12 чемпионатах мира, пропустив лишь золотой для России турнир в Швейцарии. Да и то
Кирилл БУРДАКОВ
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