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12 чемпионатов мира, три золота, два серебра и три бронзы. 73 матча, 33 гола и 61 очко. Александр Овечкин приезжал в сборную всегда: здоровым и больным, когда не попадал в плей-офф и когда вылетал по ходу Кубка Стэнли. Он приезжал на весь турнир, по его ходу и даже на один-два матча, никогда не задаваясь вопросом зачем?

Единственный с 2003 года случай, когда Овечкина не было на чемпионате, произошел восемь лет назад в Берне — Александр банально не успел в сборную после неудачи «Вашингтона». Только представьте: один пропущенный турнир за 14 сезонов! Российским звездам 90-х такое и не снилось.

А еще он обещал, что поедет на Олимпиаду. Когда все, даже самые большие игроки, поджали хвосты, заявляя о том, как грустно, что Пхенчхан-2018 пройдет без энхаэловцев, Александр выступил и сказал те самые слова, что побоялись сказать другие. Как бы намекая: Овечкин — это сборная России. Сборная России — это Овечкин.

Но руководство главной команды, судя по всему, приняло решение на этом чемпионате обойтись без Овечкина. Решение на первый взгляд странное и, возможно, даже абсурдное. Учитывая все вышесказанное, учитывая медийную величину Александра, чуть ли не перекрывающую популярность всех остальных игроков сборной, вместе взятых.

Однако если задуматься, то можно найти и положительные моменты. Представьте состояние Овечкина после условного вылета «Кэпиталз». Это не жизнерадостный Евгений Кузнецов, у которого впереди многолетняя энхаэловская карьера и еще множество шансов выиграть заветный Кубок. Который и в сборной, несмотря на две золотые медали чемпионатов мира, пока добился в индивидуальном плане немногого — и у него не будет, да и не может быть проблем с мотивацией.

Цитата Овечкин априори будет подавлен: тяжким грузом нового фиаско, своей невыразительной игрой как в регулярном чемпионате, так и плей-офф. А для многих любителей спорта, не так пристально следящих за хоккеем, может стать откровением тот факт, что Овечкин часто не выделялся на чемпионатах мира.

В 2007-м — 3 (1+2) очка в 8 матчах (правда, он, уже будучи звездой НХЛ, играл тогда в четвертом звене).

В 2011-м — 0 (!) очков в 5 матчах.

В 2016 году на домашнем ЧМ — 2 (1+1) очка в 6 матчах.

И во всех трех случаях Овечкин приезжал в сборную по ходу турнира — эмоционально и физически выхолощенным. Хотите повторения ситуации?

И дело не только в усталости. «СЭ» уже неоднократно писал об этом, но не лишним будет повториться: Овечкину в этой сборной может не найтись роли.

Надо четко понимать — да, Александр один из величайших хоккеистов современности, но прямо сейчас, на момент 5 мая 2017 года, у него нет мощных игровых преимуществ перед конкурентами за место на левом фланге атаки — Мозякиным, Кучеровым и Панариным, — которые бы перекрывали их лучшее эмоциональное состояние и сыгранность с партнерами. Увы, Овечкин на сегодняшний день — не хоккейный Роналду. Он заменим.

Так стоит ли Знарку ломать команду через колено и устраивать себе и другим головную боль из-за возможного приезда суперзвезды? К тому же мы не знаем мнение самого Овечкина. Вполне вероятно, что Александр тоже готов взять паузу. В конце концов, он уже трижды становился чемпионом мира. А в феврале будущего года состоится Олимпиада в Пхенчхане. И если Овечкин все-таки попадет на нее, то абсолютно точно это будет турнир его жизни.

А нам не стоит хоронить Александра и его «Вашингтон» раньше времени. В свитере сборной мы его еще увидим, и не раз. Пусть он все-таки совершит со своей командой невероятный камбэк в серии с «Питтсбургом» («Кэпиталз» проигрывает в серии 1−3). И пусть Овечкин возьмет Кубок Стэнли и осуществит свою мечту, которая позволит ему окончательно войти в сонм величайших форвардов в истории мирового хоккея.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ

ОВЕЧКИН ВСЕГДА ПРИЕЗЖАЛ НА ЧЕМПИОНАТЫ МИРА

С 2004 года Александр Овечкин принял участие в 12 чемпионатах мира, пропустив лишь золотой для России турнир в Швейцарии. Да и то из-за очень раннего времени проведения чемпионата, который завершился уже 10 мая — раньше, чем все серии второго раунда Кубка Стэнли.

Кирилл БУРДАКОВ