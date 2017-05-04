Евгений Дадонов: В Кельне мы пойдем на таран!

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29648240/
4 мая 2017, 21:17 | Советский спорт

Евгений Дадонов: В Кельне мы пойдем на таран!

Форвард сборной России Евгений Дадонов поделился своими впечатлениями от первых дней на чемпионате мира.

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После тренировки Дадонов вышел к прессе в фирменном красном свитере на котором крупными буквами красовалась угрожающее предупреждение «Идем на таран!».

— Это теперь наш лозунг и нам он очень нравится, — заявил Евгений. — Как себя чувствую? Это вы о чем? Ах травма… Сейчас все хорошо. Вот только лед тяжелый. Я пока не могу к нему привыкнуть. Надеюсь, что во время матча со шведами он лучше будет.

— Как избежать ошибок в матче со шведами, чтобы на этот раз удержать победный счет. В Еротуре это нашей команде не удалось…
— Выполнять тренерское задание прежде всего. Ну и еще занятие по тактике перед матчем будет. Тренеры видео нам покажут. Как победить шведов? Забить больше.

— Понятно, что возвращения Панарина в ваше звено напрашивалось. Но Гусева отпускать было не жалко?
— Это не мы решаем. Но думаю, что Никита без нас особо не грустит. С удовольствием со своим старым другом Кучеровым в одном звене сыграет.

— Сильно Гусев с Панариным похожи? Или они все же чем-то отличаются?
— Ну они же не близнецы! А играть мне с обоими удобно. Потому что и Гусев, и Панарин много делают, чтобы пас прошел.

— Чем чемпионат мира отличается от Кубка Гагарина?
— Здесь собраны национальные сборные. У турнира большой статус. Хочется доказать, что наша команда — одна из сильнейших в хоккее.

В пятницу сборная России начнет свое выступление на чемпионате мира поединком со шведами.
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