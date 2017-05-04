Евгений Дадонов: В Кельне мы пойдем на таран!

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После тренировки Дадонов вышел к прессе в фирменном красном свитере на котором крупными буквами красовалась угрожающее предупреждение «Идем на таран!».

— Это теперь наш лозунг и нам он очень нравится, — заявил Евгений. — Как себя чувствую? Это вы о чем? Ах травма… Сейчас все хорошо. Вот только лед тяжелый. Я пока не могу к нему привыкнуть. Надеюсь, что во время матча со шведами он лучше будет.

— Как избежать ошибок в матче со шведами, чтобы на этот раз удержать победный счет. В Еротуре это нашей команде не удалось…

— Выполнять тренерское задание прежде всего. Ну и еще занятие по тактике перед матчем будет. Тренеры видео нам покажут. Как победить шведов? Забить больше.

— Понятно, что возвращения Панарина в ваше звено напрашивалось. Но Гусева отпускать было не жалко?

— Это не мы решаем. Но думаю, что Никита без нас особо не грустит. С удовольствием со своим старым другом Кучеровым в одном звене сыграет.

— Сильно Гусев с Панариным похожи? Или они все же чем-то отличаются?

— Ну они же не близнецы! А играть мне с обоими удобно. Потому что и Гусев, и Панарин много делают, чтобы пас прошел.

— Чем чемпионат мира отличается от Кубка Гагарина?

— Здесь собраны национальные сборные. У турнира большой статус. Хочется доказать, что наша команда — одна из сильнейших в хоккее.

В пятницу сборная России начнет свое выступление на чемпионате мира поединком со шведами.