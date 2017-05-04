В заявку сборной Финляндии на ЧМ попали 22 игрока, Кукконен стал капитаном

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
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7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
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8.05 не начался Германия
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9.05 не начался Италия
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9.05 не начался Швейцария
Франция
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9.05 не начался Словакия
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Италия
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10.05 не начался Финляндия
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10.05 не начался Словакия
Германия
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11.05 не начался Чехия
Норвегия
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11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
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11.05 не начался Швеция
Латвия
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12.05 не начался Чехия
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12.05 не начался Швеция
Италия
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12.05 не начался Франция
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12.05 не начался Дания
Германия
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13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
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13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
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15.05 не начался Канада
Норвегия
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15.05 не начался Россия
Латвия
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15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
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16.05 не начался Беларусь
Норвегия
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16.05 не начался Россия
США
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16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29648004/
4 мая 2017, 21:15 | Чемпионат.com

В заявку сборной Финляндии на ЧМ попали 22 игрока, Кукконен стал капитаном

В начальную заявку сборной Финляндии по хоккею для участия в чемпионате мира 2017 года попали два вратаря, семь защитников и 13 нападающих.

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Защитник Лассе Кукконен стал капитаном команды, ассистентами назначены нападающий Валттери Фильппула и защитник Топи Яакола. Об этом сообщается на сайте Leijonat.fi.

Вратарь Йони Ортио («Шеллефтео»), защитник Йоонас Ярвинен («Куньлунь») и нападающий Томи Саллинен («Куньлунь») не попали в начальную заявку сборной. Команда может внести в заявку не более трёх вратарей и 22 полевых игроков. Состав сборной Финляндии выглядит следующим образом.

Вратари: Йоонас Корписало («Коламбус Блю Джекетс»), Харри Сятери («Витязь»).

Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас Старз»), Топи Яакола («Йокерит»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен (ХВ-71).

Нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен («Витязь»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Валттери Фильппула («Филадельфия Флайерз»), Маркус Хянникяйнен («Коламбус Блю Джекетс»), Йоонас Кемппайнен («Сибирь»), Яни Лаюнен («Таппара»), Оскар Осала («Металлург» Магнитогорск), Антти Пильстрём («Йокерит»), Ессе Пульюярви («Эдмонтон Ойлерз»), Мика Пюёряля («Кярпят»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Вели-Мати Савиняйнен («Таппара»).
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