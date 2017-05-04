В заявку сборной Финляндии на ЧМ попали 22 игрока, Кукконен стал капитаном

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Защитник Лассе Кукконен стал капитаном команды, ассистентами назначены нападающий Валттери Фильппула и защитник Топи Яакола. Об этом сообщается на сайте Leijonat.fi.

Вратарь Йони Ортио («Шеллефтео»), защитник Йоонас Ярвинен («Куньлунь») и нападающий Томи Саллинен («Куньлунь») не попали в начальную заявку сборной. Команда может внести в заявку не более трёх вратарей и 22 полевых игроков. Состав сборной Финляндии выглядит следующим образом.

Вратари: Йоонас Корписало («Коламбус Блю Джекетс»), Харри Сятери («Витязь»).

Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас Старз»), Топи Яакола («Йокерит»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен (ХВ-71).