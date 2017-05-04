Ничушкин, Любимов и Науменков не вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккею
КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /ТАСС/. Форварды Валерий Ничушкин, Роман Любимов и защитник Михаил Науменков не попали в начальную заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
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Ранее стало известно, что в заявку не попали форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов. Всего в заявку российской команды вошли 22 хоккеиста из 25 возможных.
Полностью заявка сборной России на турнир выглядит следующим образом:
вратари — Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.
защитники — Виктор Антипин, Антон Белов, Иван Проворов, Андрей Миронов, Артем Зуб, Богдан Киселевич, Владислав Гавриков;.
нападающие — Артемий Панарин, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачев, Александр Барабанов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Сергей Плотников.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне. В первой встрече россияне сыграют со шведами (5 мая, 17:15 мск).
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